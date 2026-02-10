El DT habló a 4 días del debut

Ezequiel Medrán: “Esperamos que el hincha se sienta reflejado en lo que vea del equipo”

En la recta final de la pretemporada y con el arranque del torneo a la vuelta de la esquina, el entrenador sabalero analizó la puesta a punto de su equipo y el trabajo que se hizo en el mercado de pases. No confirmó los 11 y afirmó que “se ha hecho un trabajo extraordinario en un corto tiempo”