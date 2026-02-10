Ezequiel Medrán: “Esperamos que el hincha se sienta reflejado en lo que vea del equipo”
En la recta final de la pretemporada y con el arranque del torneo a la vuelta de la esquina, el entrenador sabalero analizó la puesta a punto de su equipo y el trabajo que se hizo en el mercado de pases. No confirmó los 11 y afirmó que “se ha hecho un trabajo extraordinario en un corto tiempo”
Todo listo. Medrán ultima detalles para el debut ante Madryn. Foto: Fernando Nicola.
Con una extensa pretemporada que se puso en marcha el 2 de enero, Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico han tenido un tiempo de trabajo considerable en la conformación del nuevo plantel y la puesta a punto del equipo que el próximo sábado iniciará su camino en la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Con el Deportivo Madryn como primer escollo y el ascenso como objetivo final, el ex DT de Gimnasia de Mendoza se mostró conforme con el día a día del flamante grupo de jugadores que le toca conducir más allá de ser consciente de que el funcionamiento ideal llegará con el correr de la competencia.
Además, Medrán destacó la tarea ejecutada por la dirigencia que preside José Alonso y el director deportivo Diego Colotto, además de asegurar que Colón está retirado del mercado de pases con sus 16 incorporaciones.
En simultáneo, agradeció el acompañamiento de los hinchas en la previa de un camino tan extenso como complicado que buscará devolver a la institución sabalera a la Primera División a fines del presente 2026.
En rueda de prensa tras el ensayo matutino en el Predio 4 de Junio, Ezequiel Medrán comenzó diciendo que “tenemos un equipo nuevo y creo que nuestra mejor versión nos va a encontrar en la competencia".
"Mi experiencia me dice que tal vez en algún equipo encontrás esa dinámica dentro de los primeros 4 partidos, pero también hay otros planteles donde le toma un tiempo más. Mientras tanto la idea tiene que ser sumar, buscar una identidad donde se sienta cómodo el equipo a la hora de competir y en eso estamos trabajando”, señaló.
Siguiendo por esta línea, y respecto del 11 que tiene en mente para el primer partido de la temporada, el entrenador sabalero recalcó que “el equipo todavía no está definido. Hasta el viernes vamos a seguir sumando minutos de fútbol para sacar conclusiones en base a cómo nos sentimos más cómodos para competir".
"Queremos tener ese equilibrio en el equipo tanto en la zona ofensiva como en la zona defensiva y siempre respetando a un equipo como Madryn que dejó una base importante de siete jugadores que vienen de jugar dos finales”, dijo Medrán.
Ante la inevitable consulta sobre la situación de Colón en un libro de pases que aun hoy permanece abierto, el ex Atlético Rafaela aseguró: “Creo que ya el mercado no ofrece mucho más porque que estamos prácticamente en el cierre".
"En el transcurrir del mercado de pase han quedado nombres que no pudimos terminar de concretar, pero realmente la directiva junto con Diego han hecho un gran esfuerzo para poder armar un plantel competitivo como requiere la categoría así que estamos con la ilusión de hacer un gran año”, manifestó el DT.
En cuanto al desarrollo de las 6 semanas de trabajo que tuvo junto a su cuerpo técnico en la puesta a punto del equipo para la exigente temporada que se viene, Medrán manifestó que “la pretemporada fue larga pero nunca te termina de alcanzar el tiempo sobre todo cuando tenés un equipo nuevo con el que uno está trabajando permanentemente".
"Creo que ese conocimiento mutuo del jugador hacia el técnico, en la competencia, en nuestro estadio y de visitante y cómo son las respuestas del equipo lo vamos a ir conociendo en el transcurrir del campeonato” aseguró el técnico rafaelino.
El Colón de Medrán trabaja en busca de su identidad. Foto: Guillermo Di Salvatore.
En otro tramo de la rueda de prensa, y ante la consulta acerca de cómo ha sido el trabajo en el día a día con la nueva secretaría técnica y la flamante dirigencia que se sumó a Colón de cara a este 2026, el DT explicó que “hubo una buena comunicación tanto con Diego como con el presidente y su gente. Hay un diálogo fluido y un grado de coherencia en su accionar y en sus palabras".
"En el día a día creo que se ha hecho un trabajo extraordinario en un corto tiempo. Obviamente que todo se respalda a través de un resultado, pero sabiendo que con calma nosotros tenemos que construir un año sólido, encontrar esa regularidad que pide el torneo para buscar ser protagonistas” aseguró Medrán.
En referencia a la expectativa y la ansiedad que se palpita en todo el mundo Colón a 4 días de volver a jugar por los puntos, el técnico rojinegro destacó: “Es extraordinario y lo vamos sintiendo en el día a día. Nosotros vamos a tener que retribuir esas ganas, esa ilusión del hincha a la hora de competir".
"Creo que defendemos eso en el día a día trabajando para que sea productivo y para que se pueda disfrutar porque eso va a hacer seguramente que podamos competir de la mejor manera en cada encuentro. Hoy estamos con la misma ilusión que el hincha pero también sabiendo que hay que calmar las ansiedades y tener claridad de que vamos a transitar un año largo”, indicó el DT.
Colotto y Medrán en los entrenamientos de Colón. Foto: Fernando Nicola
En cuanto al desarrollo del certamen que se inicia el viernes próximo y que tendrá a Colón debutando el sábado, Ezequiel Medrán dejó en claro que “será un campeonato muy largo sobre el que hay que ir trabajando para resolver los imponderables que se presenten".
"Tendremos que saber disfrutar los momentos buenos pero también tener la capacidad de solucionar los inconvenientes que puedan llegar a suceder siempre trabajando como grupo y como institución. Veo que estamos construyendo una base sólida como digo para encarar un torneo tan complejo como la Primera Nacional”, señaló.
Consultado nuevamente sobre los criterios de conformación del plantel que se diagramó para esta temporada, el técnico sabalero expresó: “Voy a tener varios referentes dentro del plantel por historia y por trayectoria como Pier Barrios o como Lértora. A ellos hay que sumarle jugadores como Lago y varios más con recorrido en la categoría o en la institución".
"Se armó un plantel con una buena edad promedio, con jugadores de experiencia pero que a la vez tienen ganas de seguir logrando cosas importantes pero también con jóvenes con ganas de seguir progresando en su carrera. Hoy estamos ahí con mucha ambición y muchas ganas de hacer las cosas bien en todos los ámbitos, desde nosotros como como cuerpo técnico, los jugadores y la dirigencia ”, dijo.
Siguiendo por esta línea, y desde la experiencia que le ha dado sus exitosos pasos por Central Norte y Gimnasia de Mendoza, el nacido en Rafaela señaló que “siempre lo más importante en el fútbol termina siendo el resultado, porque eso permite fortalecer un montón de lazos. Sin confundirnos nosotros creemos en eso, creemos en el grupo".
"Tenemos en claro que la competencia interna nos da muchas posibilidades a nosotros de ser competitivos desde el inicio con el recambio, teniendo jugadores a la altura de lo que uno pretende. Hoy el trabajo pasa por encontrar ese equilibrio que es lo que estamos buscando para ver cuál es el mejor equipo que ponemos el día sábado”, comentó Medrán.
En la recta final de su atención a la prensa, Medrán se dirigió directamente al simpatizante sabalero y manifestó: “Uno se siente reconfortado al ver como está acompañando el hincha desde la ilusión que vemos en el día a día y que se transmite. Yo lo que digo es que veo un equipo que se va a entregar por completo".
"Un equipo que va a trabajar pelota a pelota, segundo a segundo, porque lo vivimos, lo sentimos así y lo transmitimos así. Esperamos que el hincha se sienta reflejado en lo que vea del equipo a la hora de competir y a la par de eso encontrar esa identidad que se produce durante el campeonato con ese ADN de pasión que le da Colón”, reveló el ex técnico de la crema.
Más adelante, el entrenador insistió en que “siempre hablamos de la forma de competir y de las responsabilidades que tiene Colón como institución pero también hay que entender que no alcanza con ser Colón simplemente, sino que hay que demostrarlo dentro del campo de juego".
Los dos últimos años el torneo le ha demostrado a Colón lo que es la primera nacional desde la exigencia, de la obligación, de lo difícil y complejo, de los kilómetros, de un montón de factores. Yo creo que se ha tomado un aprendizaje de lo que ha pasado para encarar de buena manera este año” dijo en el final de la charla.