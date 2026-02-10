A los 38 años

Tras su pobre segundo paso por Colón, Emmanuel Gigliotti anunció su retiro del fútbol

Pese a tener propuestas en el ascenso y el exterior, el Puma decidió colgar los botines e iniciar una nueva etapa en su vida. Jugó en San Lorenzo, Boca e Independiente y formó parte de la Selección Argentina.