De cara al sábado

Colón, su debut, el contrato de Lago y una “sugerencia” en relación al estadio

Para la renovación del vínculo con el muy buen volante/delantero, tiene que participar si o si Talleres de Córdoba en la negociación. Desde el Ministerio de Seguridad se aconsejó sacar el alambrado de la norte y bajar el de la sur.