Colón, su debut, el contrato de Lago y una “sugerencia” en relación al estadio
Para la renovación del vínculo con el muy buen volante/delantero, tiene que participar si o si Talleres de Córdoba en la negociación. Desde el Ministerio de Seguridad se aconsejó sacar el alambrado de la norte y bajar el de la sur.
A días del debut de Colón, algo que despertó gran expectativa en su gente y seguramente se verá un Brigadier López con un excelente marco el sábado, Medrán ajusta los detalles para definir el equipo que saldrá a la cancha contra Deportivo Madryn y los dirigentes resuelven las últimas cuestiones.
Una de ellas es la posibilidad de sumar un jugador más. Por lo pronto, todo parece indicar que se empiezan a bajar las persianas. “Salvo que salga algo que realmente nos interese, el plantel está completo”, señalan los dirigentes sabaleros, con las 16 incorporaciones que se sumaron y que renovaron casi por completo el plantel anterior.
Habían surgido un par de alternativas (una de ellas era Ferreyra, el delantero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza que ante Instituto ingresó en el segundo tiempo), pero se desecharon. A Medrán le gustaría sumar un volante ofensivo, tipo “enganche”, pero no aparecen nombres que puedan seducir, al técnico y a la dirigencia.
“Si sumamos algo, será rascando profundamente la olla”, señalan los directivos, luego del esfuerzo de cambiar casi por completo el plantel. Todos los jugadores llegaron a préstamo, pero además se tuvo que hacer frente a las rescisiones de contrato de los que estaban anteriormente, sin venta alguna (salvo el préstamo de Talpone a Estudiantes de Río Cuarto) y sin recibir, tampoco, el dinero que le adeuda Platense (casi 1 millón de dólares) por lo de Picco (el club calamar no ha pagado nada, ni el uso de la opción ni el 30 por ciento que tiene Colón de la venta al fútbol brasileño).
En cuanto al equipo, se va perfilando una formación titular tal cual lo anticipó El Litoral. Rasmussen se quedaría con el puesto de segundo marcador central para acompañar a Pier Barrios en la zaga, mientras que Conrado Ibarra tiene chances de ser el volante por izquierda y, de esa manera, Ignacio Lago jugará como media punta detrás de Bonansea, quien está haciendo méritos para ser el delantero de punta.
Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Muñoz, Antonio y Conrado Ibarra; Lago y Bonansea tienen chances de ser los elegidos de Medrán para jugar en el debut ante el sureño de Deportivo Madryn, de gran campaña en el torneo anterior y a punto de haber conseguido una de las plazas para jugar en la máxima categoría del fútbol argentino.
La renovación del contrato de Lago
Respecto de la extensión del contrato de Lago, hay que aclarar lo siguiente: 1) el vínculo con Colón vence el 31 de diciembre de este año (firmó por tres años a principios de 2024); 2) Colón tiene el 50 por ciento y Talleres de Córdoba es dueño de la otra mitad; 3) está claramente especificado, por contrato, que en la renovación del mismo debe participar Talleres, por lo que se lo ha invitado a sumarse a la gestión.
No caben dudas que el interés de Colón es retenerlo, extendiendo el contrato y así también evitar que el futbolista quede en libertad a fin de año, lo cual sería un perjuicio no solo para Colón, sino también para Talleres de Córdoba. Lago hizo un 2024 muy bueno, era la figura en aquel equipo que armó Iván Delfino y luego sufrió la lesión que lo dejó afuera durante varios meses. Retornó el año pasado, pero en un contexto totalmente negativo y no pudo repetir las muy buenas actuaciones del 2024. Ahora, el futbolista sabalero quiere volver a ser el que fue, algo que Colón también necesita ya que será beneficioso para el equipo y también para convertirlo en un jugador con buen mercado de venta en un futuro inmediato.
El pedido de Seguridad y la TV
Otro tema, corresponde al aspecto organizativo. Hay un pedido (sugerencia pero no imposición) del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través de Fernando Peverengo, para que se retire el alambrado ubicados detrás del arco de la cabecera norte y se lo baje a 2,50 metros al de la cabecera sur. El objetivo es mejorar la visión de la gente, despejar el sector y quitar el aspecto “carcelario” que ya, por ejemplo, no tienen los otros estadios de la provincia de Santa Fe en los que se tomaron estas medidas. No será para este partido, pero la dirigencia de Colón se comprometió a cumplimentar todos los requisitos que se establezcan a través del Ministerio para que se pueda llevar a cabo esta solicitud.
A todo esto, todavía no hay acuerdo por el tema de la TV. Afa tiene en sus manos la oferta de TyC/Clarín, que parece ser la más importante pero lejos de la pretensión inicial que persigue el objetivo de mejorar el magro ingreso de los derechos televisivos a los clubes (40 millones de pesos mensuales el año pasado). De todos modos, el inicio del torneo está totalmente confirmado para este fin de semana.
El programa de la primera fecha es la siguiente:
Viernes 13 de febrero: a las 17 San Miguel c. Central Norte de Salta; a las 21, Atlético de Rafaela c. Almagro; a las 21.30, Godoy Cruz c. Ciudad Bolívar y a las 22, Gimnasia y Tiro c. Colegiales.
Sábado 14 de febrero: a las 17, All Boys c. Mitre de Santiago del Estero; Deportivo Morón c. Defensores de Belgrano; San Telmo c. Ferro Carril Oeste; Acassuso c. Chaco For Ever. A las 18, Agropecuario c. Maipú de Mendoza. A las 19, Tristán Suárez c. Temperley y a las 20, Colón c. Deportivo Madryn.
Domingo 15 de febrero: a las 17, Atlanta c. Quilmes; Güemes c. Nueva Chicago y Chacarita c. San Martín (San Juan). A las 17.30, Los Andes c. Almirante Brown. A las 19, Racing c. Estudiantes (BA) y San Martín de Tucumán c. Patronato
Lunes 16 de febrero: a las 17, Gimnasia y Esgrima de Jujuy c. Midland.
Se recuerda también que estas son las zonas en el torneo de 36 equipos, que otorgará dos ascensos a la máxima categoría:
• Zona A: Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Morón, Estudiantes (BA), Ferro, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre (SdE), Racing, San Miguel y San Telmo.
• Zona B: Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita, Colegiales, Maipú, Gimnasia (J), Gimnasia y Tiro, Guemes, Midland, Chicago, Patronato, Quilmes, San Martín (SJ), San Martín (T), Temperley y Tristan Suárez.
Para esta temporada, entre los nuevos equipos se destaca Ciudad Bolívar, equipo bonaerense de larga historia en el vóley que disputará por primera vez la categoría y viene de ser campeón del Federal A; Atlético de Rafaela, un grande del interior que consiguió el segundo boleto en la categoría y que retorna para jugar en el ascenso otra vez; Midland, el campeón indiscutido del año en la Primera B Metro, Acassuso, que le ganó a Armenio en la definición del Reducido, y Godoy Cruz y San Martín de San Juan, los dos descendidos desde la Liga Profesional.