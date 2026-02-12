Ingravidi descontó para el sabalero

La reserva de Colón no pudo con Defensa y sufrió su primera derrota del año

Fue 2 a 1 con doblete de Coria para el Halcón de Varela en el predio de Bosques. Fueron titulares Zahir Ibarra, Zahir Yunis, Tomás Gallay e Iván Ojeda entre otros con minutos en primera. La semana que viene recibirá a Quilmes por la tercera jornada del campeonato.