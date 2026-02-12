La reserva de Colón no pudo con Defensa y sufrió su primera derrota del año

En la tarde de este jueves, y en el predio que Defensa y Justicia posee en la zona de Bosques, se disputó otro de los encuentros válidos por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional.
Fue 2 a 1 con doblete de Coria para el Halcón de Varela en el predio de Bosques. Fueron titulares Zahir Ibarra, Zahir Yunis, Tomás Gallay e Iván Ojeda entre otros con minutos en primera. La semana que viene recibirá a Quilmes por la tercera jornada del campeonato.
En dicho encuentro se veían las caras el local dirigido por Nicolás Domínguez y el elenco de Alejandro Russo, que había iniciado el 2026 con un buen empate en casa frente a Estudiantes de La Plata.
En esta ocasión, la formación rojinegra no pudo repetir el rendimiento ni el resultado y se volvió de Buenos Aires con una ajustada derrota por 2 tantos contra 1 en la que fue de menor a mayor y donde pudo alcanzar el empate en el tramo final del cotejo.
El delantero Alan Coria en dos oportunidades había puesto en ventaja a Defensa con sendas apariciones en el primer tiempo, mientras que el ingresado Máximo Ingravidi puso el descuento rojinegro que finalmente no alcanzó.
Vale destacar que el delantero que vino precisamente desde la reserva del halcón convierte así su primer gol con la casaca sangre y luto y el primer tanto del equipo de Russo en la temporada.
En cuanto a la formación que puso en cancha el flamante DT rojinegro, se destacron la presencia de futbolistas con muchos minutos en primera división en 2025, incluyendo al defensor Zahir Ibarra, los mediocampistas Lautaro Gaitán y Zahir Yunis y los delanteros Tomás Gallay e Iván Ojeda.
El Con balance de un empate y una derrota en sus dos primeras participaciones, la reserva de Colón volverá a presentarse la semana que viene cuando por la tercera fecha de su grupo reciba a Quilmes, otro de los conjuntos que milita en la Primera Nacional pero que juega la Copa Proyección en calidad de invitado.
En los otros partidos del jueves en el certamen de reserva, Platense y Central Córdoba empataron 1 a 1, al tiempo que Independiente superó 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Además, Estudiantes de Río Cuarto y Newell’s igualaron sin goles y Talleres y Vélez hicieron lo propio por 2 a 2. Por último, en Mendoza, Sarmiento de Junín le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz.
Vale recordar que por esta misma fecha el martes Unión empató en Santa Fe con Aldosivi 2 a 2 mientras que el miércoles Atlético Rafaela goleó 4 a 0 a San Martín de San Juan.
Defensa (2): Facundo Quintana; Matías Sosa, Valentín Loza, Mateo López, Máximo Rodríguez; Ramiro Gagliardi, Thiago Martínez, Pablo Moreno; Alan Coria, Franco Pastrana y Facundo Noguera. DT: Nicolás Domínguez.
Colón (1): Lucas Cuffia; Máximo Jonsthon, Zahir Ibarra, Enzo Gallizi y Luca Campagnaro; Lautaro Gaitán, Zahir Yunis, Mateo Cardozo; Tomás Gallay, Iván Ojeda, Laureano Páez. DT: Alejandro Russo.