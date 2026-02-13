Crisis de combustible en Cuba: llegan buques de México y Chile anuncia el envío de suministros

En un contexto de extrema fragilidad social y económica, Cuba ha comenzado a recibir un alivio proveniente de sus aliados regionales.
La isla caribeña, golpeada por una profunda crisis energética y el reciente paso de fenómenos meteorológicos, comenzó a recibir cargamentos de alimentos, medicinas y combustible.
Este viernes, atracaron en puertos cubanos buques procedentes de México cargados con ayuda humanitaria, mientras que el gobierno de Chile confirmó que se sumará a los esfuerzos de asistencia para enfrentar la escasez de suministros básicos que afecta a la población de la isla.
La llegada de los navíos mexicanos marca un nuevo capítulo en la histórica relación de cooperación entre ambos países. El cargamento incluye no solo toneladas de alimentos y medicamentos de primera necesidad, sino también insumos técnicos destinados a intentar estabilizar el precario sistema eléctrico cubano, que ha sufrido colapsos totales en los últimos meses.
El gobierno mexicano ha sido uno de los primeros en responder de manera operativa a los pedidos de auxilio de La Habana. Según informes oficiales, la logística incluye el envío de combustible, un recurso crítico tras la paralización de varias centrales termoeléctricas en la isla.
Esta asistencia se produce en un momento donde Cuba intenta recuperarse de las secuelas de huracanes y sismos que dañaron la infraestructura vial y habitacional en el oriente del país. Para México, este gesto refuerza su rol como líder regional en asistencia humanitaria, manteniendo una política de "puertas abiertas" hacia el Caribe.
Por su parte, el gobierno chileno anunció formalmente el envío de un paquete de suministros que será despachado en los próximos días. El compromiso de Santiago se centra principalmente en la ayuda técnica y médica, respondiendo al llamado de organismos internacionales que advierten sobre un posible deterioro mayor de las condiciones sanitarias en las zonas más aisladas de la isla.
Desde la Cancillería chilena se enfatizó que la ayuda tiene un carácter estrictamente humanitario, buscando mitigar el impacto que la carestía de productos esenciales está teniendo sobre los sectores más vulnerables, especialmente niños y ancianos.
La ayuda llega en un momento donde Cuba enfrenta una de las peores crisis desde el "Periodo Especial" de los años 90. La combinación de la inflación galopante, el desabastecimiento de productos básicos y los apagones prolongados ha generado un clima de tensión social que el gobierno de Miguel Díaz-Canel intenta contener mediante acuerdos de cooperación internacional.
A pesar de la llegada de estos buques, expertos internacionales advierten que la ayuda externa funciona como un paliativo temporal y que la solución a largo plazo requerirá de reformas profundas en la matriz energética y productiva del país.
No obstante, el arribo de los suministros mexicanos y el anuncio chileno representan un respiro vital para una población que enfrenta un inicio de año sumamente complejo.