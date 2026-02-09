#HOY:

Cuba se queda sin combustible para aviones y advierte a las aerolíneas por la falta de suministro

El gobierno cubano comunicó oficialmente que solo cuenta con reservas para 24 horas. La medida genera incertidumbre en el turismo y amenaza con una parálisis total del transporte aéreo en la isla.

Cuba se queda sin combustible para aviones.
La situación en Cuba ha alcanzado un nuevo punto crítico que amenaza con desconectar a la isla del resto del mundo. En las últimas horas, las autoridades aeroportuarias del país caribeño emitieron un comunicado de carácter urgente a todas las aerolíneas internacionales informando que solo restan 24 horas de combustible de aviación disponible en sus principales terminales.

La notificación, enviada a través de un NOTAM (Notice to Airmen), advierte a las compañías operadoras que el suministro de Jet A-1 es prácticamente nulo. Esta falta de stock obliga a las empresas aéreas a tomar medidas de contingencia, como el "tankering" (cargar combustible extra en el aeropuerto de origen para el viaje de regreso) o realizar escalas técnicas en países vecinos.

Cuba advierte a las aerolíneas por la falta de suministro de combustible.

Un sistema energético al borde del colapso

Esta crisis no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del deterioro del sistema energético cubano. La falta de divisas para importar hidrocarburos y las constantes fallas en las refinerías locales han llevado a la isla a una situación de vulnerabilidad extrema.

Según expertos, la dependencia de envíos de crudo desde países aliados como Venezuela y Rusia se ha vuelto cada vez más incierta, dejando al Estado sin margen de maniobra ante cualquier retraso en la logística naval.

El impacto es inmediato: no solo se ve afectado el transporte de pasajeros, sino también el flujo de carga esencial y la llegada de insumos médicos. La advertencia de "combustible cero" pone en jaque la operatividad de aeropuertos clave como el José Martí de La Habana y el de Varadero, los principales puntos de entrada de divisas para la economía cubana.

El turismo, la principal víctima económica

Para una economía que depende vitalmente del turismo para obtener moneda extranjera, esta noticia representa un golpe de gracia. Operadores turísticos de Europa y Canadá ya han comenzado a evaluar la reprogramación de vuelos, ante el temor de que sus aeronaves queden varadas en suelo cubano por tiempo indefinido.

La incertidumbre logística encarece los pasajes y ahuyenta a los visitantes en plena temporada alta.

Desde el gobierno cubano no se ha emitido un plan de contingencia claro, limitándose a informar la situación técnica a los comandantes de aeronave. Mientras tanto, las aerolíneas internacionales evalúan minuto a minuto si mantienen sus rutas o si suspenden temporalmente las frecuencias hasta que se garantice un abastecimiento mínimo.

Un sistema energético al borde del colapso.

Incertidumbre y aislamiento

La posibilidad de un aislamiento aéreo total se suma a los ya recurrentes apagones que afectan a la población civil y a la escasez de alimentos básicos.

La comunidad internacional observa con preocupación cómo la infraestructura de servicios básicos en Cuba se desmorona, dejando al país en una situación de "parálisis operativa" que no se veía desde los momentos más crudos del denominado Periodo Especial.

Por estas horas, se aguarda por la llegada de algún buque petrolero que pueda aliviar la situación, aunque las autoridades portuarias no han confirmado ningún arribo inminente que permita revertir el alerta de 24 horas emitido a las compañías aéreas.

