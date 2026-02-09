Comunicado oficial

México envió dos buques con ayuda humanitaria a Cuba

El envío de ayuda por parte del gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum ocurre mientras México sigue negociando una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos. La ayuda mexicana consiste en más de 814 toneladas de alimentos (leche, carne, arroz, frijoles) y artículos de higiene personal.