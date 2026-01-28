El petróleo para Cuba divide a México y Estados Unidos
Las declaraciones de Trump sobre la isla generan con Sheinbaum que defendió la ayuda humanitaria pese a las presiones nortemericanas. Mientras, Díaz-Canel encabezó una especial Marcha de las Antorchas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió al asistencia a Cuba por cuestiones humanitarias ante las presiones de Estados Unidos. Foto: REUTERS / Luis Cortes.
Donald Trump lanzó declaraciones que pusieron presión sobre Cuba. En específico, el presidente de Estados Unidos consideró que, sin el petróleo de Venezuela, el régimen de Miguel Díaz-Canel no resistirá. Las palabras del mandatario republicano resonaron en México, donde Claudia Sheinbaum afirmó que continuará con la entrega de ayuda humanitaria.
Según reprodujo Reuters, Trump habló el martes por la noche sobre la situación de Cuba. “Está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso. Obtenían su dinero de Venezuela. Obtenían su petróleo de Venezuela. Ya no van a tenerlo”, manifestó.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: REUTERS / Kevin Lamarque.
Más tarde, escribió en una publicación de Truth Social, que fue citada por la cuenta oficial de X de la Casa Blanca: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde".
Respuesta de Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la ayuda humanitaria a Cuba no se detendrá, en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña.
"La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas", subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.
Dentro de esa ayuda humanitaria, agregó que México "determinará" si incluye el envío de petróleo a partir de las solicitudes de las autoridades cubanas.
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel encabezó la Marcha de las Antorchas. Foto: REUTERS / Norlys Perez.
La gobernante mexicana respondió así a los nuevos cuestionamientos por la supuesta cancelación de los envíos de petróleo de Pemex hacia la isla caribeña, una información que fue reportada por el medio Bloomberg y que Sheinbaum no confirmó ni desmintió.
Varios legisladores republicanos de Florida, como Carlos Giménez y María Elvira Salazar, advirtieron este martes sobre las consecuencias para el gobierno mexicano si no frena el envío de petróleo a Cuba, como ya ordenó el presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela.
En este sentido, Sheinbaum insistió en que es la empresa estatal la que determina cuándo se realizan los envíos "de acuerdo al contrato" suscrito, aunque señaló que la ayuda humanitaria es "otra vía" para el suministro de crudo de México a Cuba.
Cuba marchó contra amenazas
Miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, se manifestaron en La Habana la noche de este martes en rechazo a las amenazas de Estados Unidos contra la isla caribeña durante la tradicional "marcha de las antorchas".
Este año la marcha en conmemoración de José Martí, con marcado carácter histórico, se declaró también "antimperialista", en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura, a inicios de enero, del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado político de Cuba en la región.
La Marcha de las Antorchas, que se realiza anualmente en conmemoración del aniversario del nacimiento del héroe de la independencia de Cuba, José Martí, en La Habana, Cuba. Foto: REUTERS / Norlys Pérez.
Desde entonces, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido sus señalamientos públicos hacia Cuba hasta el punto de instar a la isla a "alcanzar un acuerdo", cuya naturaleza no precisó,"antes de que sea demasiado tarde".
"Este no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción", aseguró a la multitud agrupada al pie de la escalinata de la Universidad de La Habana, Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, una de las organizaciones estudiantiles que convoca a la concentración. "En momentos de amenazas se impone la firmeza ideológica y la defensa de la patria".
Al frente de la marcha estuvo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en un recorrido de alrededor de un kilómetro, que serpenteó por varias calles de La Habana. "Nosotros somos la continuidad" de la revolución, dijo a la AFP Lorena González, una joven deportista de 18 años. "Hay que echar para adelante y representar al país", aseguró mientras marchaba junto a sus compañeros de estudio con antorchas improvisadas.