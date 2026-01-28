Irán desafía a Estados Unidos tras las advertencias de Trump
El gobierno iraní señaló que cualquier acción de Estados Unidos será vista como el inicio de una guerra, con una respuesta sin precedentes, luego de las declaraciones del presidente norteamericano sobre una nueva flota rumbo a Teherán.
Irán declara que cualquier base desde donde se origine un ataque será un objetivo legítimo, enfatizando la necesidad de un cambio de enfoque en EE. UU. Foto: REUTERS / Dado Ruvic.
Irán respondió a las amenazas emitidas este miércoles de Donald Trump que considera más probable una confrontación bélica que un acuerdo con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países en medio del asedio en la zona de una flota norteamericana.
Ali Shamkhani, alto asesor del líder supremo Ali Khamenei, advirtió que “cualquier acción militar de Estados Unidos será considerada el inicio de una guerra” y que la respuesta será “inmediata, total y sin precedentes”.
La declaración llegó luego de que Trump afirmara que una "armada adicional" de buques militares estadounidenses navegaba hacia Oriente Medio para forzar un acuerdo en Teherán.
"Más probable guerra que negociación"
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, señaló: "Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas, demandas excesivas y cuestiones ilógicas planteadas".
"No se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas", subrayó el diplomático y agregó que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff: "Irán no ha buscado negociaciones", advirtió al respecto.
El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi.
"Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país", indicó, por su parte, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, en un encuentro con la prensa extranjera en Teherán.
El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una "respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada", añadió.
Cazas estadounidenses en la mira
Como ha venido advirtiendo el Gobierno iraní, el viceministro de RR. EE. Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar "será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva".
F/A-18F sobre el USS Abraham Lincoln en el golfo de Oman. Foto: Archivo / REUTERS / Ahmed Jadallah.
Aseguró que EE. UU. "debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real" y que si Washington quiere "una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción".
Ghariabadi también afirmó que lo canales de diálogo con Estados Unidos siempre están abiertos pero ahora mismo no hay conversaciones. "EE. UU. ha planteado negociar. Lo importante es el nivel de seriedad que tiene para negociar", dijo.
En ese sentido, el viceministro señaló que si con el despliegue militar Washington busca "presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán". "Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme", agregó.
Portaaviones en el Cercano Oriente
El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, se encuentra en Oriente Medio, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso de Trump de enviar una "flota enorme" ante la represión contra las protestas en Irán.
El portaaviones Lincoln navega en aguas de Oriente.
Aunque las protestas que sacudieron Irán especialmente los días 8 y 9 de enero fueron sofocadas por el régimen y ya no hay manifestaciones relevantes en el país, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.
Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.
La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de "terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras oenegés opositoras como HRANA, ubican la cifra en alrededor de 6.000.