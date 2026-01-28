Tensión internacional en aumento

Trump lanza una dura advertencia a Irán y despliega una flota militar para forzar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos elevó el tono contra con una amenaza pública y un importante movimiento militar en la región. Afirmó que si Teherán no accede a negociar un nuevo acuerdo nuclear, el próximo ataque estadounidense será “mucho peor” que los anteriores. Mientras tanto, Irán niega haber solicitado diálogo y rechaza la presión armada.