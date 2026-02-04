Ola de frío

Histórico: por primera vez, se registró una temperatura de 0º en Cuba

La marca inédita se reportó en la provincia de Matanzas durante la madrugada y se atribuyó al ingreso de una intensa masa de aire polar. El impacto se sintió en gran parte del país: 32 estaciones meteorológicas reportaron valores iguales o inferiores a 10° durante la madrugada.