Emergencia climática

Nueva York bajo cero: ascienden a 13 las víctimas fatales por la histórica ola de frío polar

El número de fallecidos en la Gran Manzana aumentó tras el hallazgo de personas a la intemperie en parques, hospitales y zonas residenciales. Seis de las víctimas eran personas sin hogar, lo que reaviva el debate sobre la asistencia estatal en situaciones como esta.