Nueva York bajo cero: ascienden a 13 las víctimas fatales por la histórica ola de frío polar
El número de fallecidos en la Gran Manzana aumentó tras el hallazgo de personas a la intemperie en parques, hospitales y zonas residenciales. Seis de las víctimas eran personas sin hogar, lo que reaviva el debate sobre la asistencia estatal en situaciones como esta.
Central Park cubierto de nieve. Xinhua/Zhang Fengguo
La primera gran tormenta invernal de 2026 no da tregua y ya muestra su cara más trágica en los Estados Unidos. Este sábado 31 de enero, las autoridades locales de Nueva York confirmaron que la cifra de muertos por el frío extremo ascendió a 13 personas.
La noticia, consolidada por datos del Ayuntamiento y reportes de medios como The New York Times, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la población ante sensaciones térmicas que han llegado a perforar los -23 °C en la región.
El invierno sigue azotando a Nueva York y gran parte de Estados Unidos. REUTERS/Brendan McDermid
Vidas truncadas a la intemperie
Los hallazgos de las últimas horas dibujan un panorama desolador. Según informó la portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, la mayoría de las víctimas fueron localizadas a la intemperie en distintos distritos de la ciudad.
Entre los casos más conmovedores identificados se encuentran:
En Queens: Un hombre fue descubierto bajo una densa capa de nieve en el banco de un parque; en sus bolsillos se encontraron documentos de alta médica del hospital Elmhurst.
En El Bronx: Se halló a un individuo sin vida entre dos edificios de un centro de salud y a otro bajo una vía elevada del metro.
En Brooklyn: Una mujer de 90 años fue localizada sin vida frente a una vivienda particular.
En Manhattan: Otro hombre fue encontrado a pocos metros de un hospital de la zona.
El alcalde Zohran Mamdani confirmó que al menos seis de estos fallecidos murieron por hipotermia y estaban registrados en el sistema de ayuda para personas sin hogar, un dato que golpea fuerte en la gestión de los refugios municipales.
Ante la gravedad de la situación, la ciudad activó el "Código Azul", un protocolo que prohíbe que cualquier paciente sin hogar sea devuelto a la calle desde centros asistenciales cuando las temperaturas caen a niveles peligrosos. Además, se han desplegado unidades móviles con calefacción y se han habilitado más de 800 plazas nuevas en refugios desde mediados de enero.
“Se recomienda utilizar varias capas de ropa, cubrir manos, cabeza y rostro, y restringir la exposición al aire libre”, advirtieron desde el Departamento de Servicios Sociales, ante el riesgo de congelación de la piel expuesta en menos de quince minutos.
El Departamento de Saneamiento de la ciudad limpia la nieve en Wall Street, afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid
Un fenómeno que golpea a todo el país
Si bien Nueva York es hoy el epicentro de la noticia, la tormenta invernal "Fern" ha dejado un rastro de muerte en todo el territorio estadounidense. Los reportes indican que la cifra total de fallecidos en el país supera las 85 personas, con víctimas registradas en estados como Tennessee, Luisiana, Misisipi y Texas.
Con miles de vuelos cancelados y millones de personas bajo alerta meteorológica, los expertos califican a este fenómeno como uno de los peores de las últimas décadas. Mientras tanto, en las calles de la Gran Manzana, la prioridad absoluta sigue siendo localizar a quienes todavía se encuentran a la intemperie antes de que el termómetro vuelva a bajar durante la madrugada.