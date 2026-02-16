Desastre nacional

Ciclón Gezani deja al menos 59 muertos y miles de evacuados en Madagascar

El fenómeno meteorológico provocó inundaciones, daños masivos en viviendas e infraestructura y dejó a cientos de miles de personas afectadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ya aprobaron fondos de ayuda para apoyar la respuesta humanitaria en las zonas más afectadas.