Randrianirina juró como nuevo presidente de Madagascar

Michael Randrianirina, un oficial militar malgache, juró este viernes 17 de octubre como presidente de Madagascar, en medio del violento cambio de gobierno.
Aseguró que la decisión se había tomado tras "observar el incumplimiento de la Constitución y el desprecio de los derechos humanos".
"Ante Dios, la nación y el pueblo, juro solemnemente cumplir fielmente mis deberes como jefe de Estado de Madagascar", dijo Randrianirina en el Tribunal Constitucional del país.
El martes, Randrianirina anunció que se había tomado el poder estatal en Madagascar, señalando que la decisión se había tomado tras "observar el incumplimiento de la Constitución y el desprecio de los derechos humanos".
El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, fue derrocado este martes (14.10.2025) en un golpe militar que culminó semanas de protestas juveniles contra la pobreza, los cortes de energía y la falta de oportunidades en este país insular del océano Índico.
Siteny Randrianasoloniaiko, líder de la oposición en el parlamento, declaró a Reuters que el presidente Andry Rajoelina abandonó Madagascar el domingo después de que unidades del ejército desertaran y se unieran a los manifestantes.
Justo después de que el Parlamento votara a favor de destituir a Rajoelina, quien huyó del país temiendo por su seguridad, el líder de la unidad militar de élite Capsat anunció que las fuerzas armadas formarían un consejo compuesto por oficiales del ejército y la policía, y que nombrarían a un primer ministro para formar "rápidamente" un gobierno civil.
"Estamos tomando el poder", declaró el coronel Michael Randrianirina a periodistas frente al palacio presidencial en la capital Antananarivo, mientras los manifestantes celebraban la noticia junto a soldados.
El jefe militar también indicó que la Constitución y los poderes del Alto Tribunal Constitucional habían sido suspendidos y se celebraría un referéndum en dos años, aunque no dio más detalles.
