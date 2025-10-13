La oposición de Madagascar anunció que el presidente abandonó el país

El presidente de Madagascar huyó del país, informaron el lunes el líder de la oposición y otros funcionarios, en la segunda vez en semanas que jóvenes de la generación Z salen a protestar y logran derrocar gobiernos (como en Nepal).
Según los funcionarios, Andry Rajoelina se fue el domingo “en un avión francés”, luego de que el ejército le retirara su apoyo y se uniera a los manifestantes.
Siteny Randrianasoloniaiko, líder de la oposición en el parlamento, declaró a Reuters que el presidente Andry Rajoelina abandonó Madagascar el domingo después de que unidades del ejército desertaran y se unieran a los manifestantes.
“Llamamos al personal de la presidencia y confirmaron que abandonó el país”, declaró Randrianasoloniaiko, añadiendo que se desconocía el paradero actual de Rajoelina.
La oficina del presidente, que había anunciado previamente que Rajoelina se dirigiría a la nación a las 07:00 p.m. hora local del lunes, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Una fuente militar informó a Reuters que Rajoelina salió del país en un avión militar francés el domingo. La radio francesa RFI informó que había llegado a un acuerdo con el presidente Emmanuel Macron.
La fuente indicó que el avión francés aterrizó en el aeropuerto de Sainte Marie, Madagascar, el domingo. “Cinco minutos después, llegó un helicóptero y trasladó a su pasajero al casa”, dijo la fuente, añadiendo que Rajoelina era el pasajero.
Las manifestaciones estallaron en la antigua colonia francesa el 25 de septiembre por la escasez de agua y electricidad, pero rápidamente se convirtieron en un levantamiento por reivindicaciones más amplias, como la corrupción, el mal gobierno y la falta de servicios básicos.
La indignación refleja las recientes protestas contra las élites gobernantes en países como Nepal, donde el primer ministro se vio obligado a dimitir el mes pasado, y Marruecos.
Rajoelina parecía cada vez más aislado después de perder el apoyo de CAPSAT, una unidad de élite que lo ayudó a tomar el poder en un golpe de 2009.
CAPSAT se unió a los manifestantes durante el fin de semana, diciendo que se negó a dispararles y escoltando a miles en la plaza principal de la capital, Antananarivo.
Posteriormente, anunció que tomaría el control del ejército y nombró a un nuevo jefe, lo que llevó a Rajoelina a advertir el domingo sobre un intento de tomar el poder en la nación insular frente a las costas del sur de África.
El lunes, una facción de la gendarmería paramilitar que apoyaba las protestas también tomó el control de la gendarmería en una ceremonia formal en presencia de altos funcionarios del gobierno, según informó un testigo de Reuters.
El presidente del Senado, foco de la indignación pública durante las protestas, fue relevado de sus funciones, según informó el Senado en un comunicado, y Jean André Ndremanjary fue nombrado interinamente.
En ausencia de presidente, el líder del Senado asume el cargo hasta la celebración de elecciones.
El lunes, miles de personas se reunieron en una plaza de la capital, gritando “el presidente debe renunciar ahora”.
Adrianarivony Fanomegantsoa, un trabajador de hotel de 22 años, dijo a Reuters que su salario mensual de 300.000 ariarys (67 dólares) apenas le alcanzaba para cubrir la comida, explicando sus razones para unirse a las protestas.
“En 16 años, el presidente y su gobierno no han hecho más que enriquecerse mientras la gente sigue pobre. Y los jóvenes, la generación Z, son los que más sufren”, afirmó.
Al menos 22 personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad desde el 25 de septiembre, según la ONU.
Madagascar, donde la edad media es inferior a 20 años, tiene una población de unos 30 millones de habitantes, tres cuartas partes de los cuales viven en la pobreza, con un PIB per cápita que se desplomó un 45 % entre su independencia en 1960 y 2020, según el Banco Mundial.
Si bien el país es conocido por producir la mayor parte de la vainilla del mundo, otras exportaciones, como el níquel, el cobalto, los textiles y el camarón, también son vitales para los ingresos del extranjero y el empleo.
