Crisis política

Las protestas en Nepal fuerzan la renuncia del primer ministro

Miles de manifestantes, en su mayoría de la llamada Generación Z, salieron a las calles de la capital nepalí y prendieron fuego a la residencia del primer ministro Pushpa Kamal Dahal. La presión social derivó en la dimisión del mandatario y abrió un nuevo escenario de incertidumbre en el país asiático.