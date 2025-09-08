Nepal: más de diez muertos en las protestas contra la prohibición de redes sociales

En Nepal estalló una crisis masiva este lunes cuando miles de personas, en su mayoría jóvenes estudiantes autodenominados“Gen Z”, tomaron las calles de Katmandú y otras ciudades en protesta por la decisión gubernamental de bloquear 26 redes sociales, por no registrarse según nueva normativa tecnológica.
Lo que inició como una protesta contra la censura digital cobró fuerza como una manifestación amplificada contra la corrupción y la falta de transparencia estatal. Las redes sociales, prohibidas desde el 4 de septiembre, incluían Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube, Reddit y LinkedIn.
Plataformas como TikTok y Viber, que cumplieron con registros, siguen activas y fueron usadas para viralizar los reclamos.
Juventud movilizada en New Baneshwor, nerviosa y decidida frente a las vallas de seguridad. Foto: Reuters
Represión brutal y saldo mortal
La represión fue inmediata y violenta: gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y fuego real. Muchos jóvenes rompieron barricadas en New Baneshwor e intentaron ingresar al Parlamento, donde el choque dejó al menos 19 muertos, más de 100 heridos y decenas de policías afectados.
Ante el derramamiento de sangre, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, presentó su renuncia como gesto de responsabilidad política. La medida fue recibida como una señal de que la presión interna no dará marcha atrás fácilmente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal llamó a evitar el uso excesivo de la fuerza, mientras que la ONU exigió una investigación transparente. Organizaciones como Amnistía Internacional también alzaron la voz contra la represión.
Heridos tras la represión, mientras edificios del centro se cubren de gas lacrimógeno. Foto: Reuters
La ONU condenó la represión en Katmandú
En medio de la escalada de violencia, la portavoz de la ONU, Ravina Shamdasani, se mostró “horrorizada por los asesinatos y heridos registrados” en Nepal y pidió una investigación “pronta y transparente”. Desde Naciones Unidas exigieron además a las autoridades garantizar el derecho a la protesta pacífica y el acceso a la información.
Contexto y posible escalada
Este no es el primer roce importante con la libertad digital en Nepal: en 2023 se había impuesto y luego levantado una prohibición a TikTok. Desde entonces, el cruce entre derechos digitales y control estatal sigue siendo una línea sensible. Esta protesta puede tener efectos duraderos sobre la política y la "democracia" del país.
Lo ocurrido en Nepal no solo dejó un saldo trágico, sino que representa un grito generacional: ya no se trata solamente del control de Internet, sino de la exigencia de una democracia real. El mundo observa cómo una censura tecnológica encendió la chispa de una juventud dispuesta a no volver al silencio.
