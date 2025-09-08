Tres adolescentes fueron atropelladas por un tren cuando se sacaban una selfie
Tres jóvenes —de entre 13 y 15 años— perdieron la vida al ser atropelladas por un tren mientras posaban en las vías para una fotografía. El accidente se produjo en cuestión de segundos y dejó a la comunidad conmocionada.
Fallecieron de manera instantánea al ser arrolladas por un tren
En un hecho devastador, tres adolescentes —dos de 15 años y una de 13— fallecieron de manera instantánea al ser arrolladas por un tren mientras se tomaban una fotografía junto a las vías. La tragedia ocurrió este mismo día, generando una profunda consternación en el entorno
Según fuentes oficiales, las jóvenes se acercaron a las vías de Spanish Fork Canyon, Estados Unido, para sacarse una foto, un acto que derivó en el peor desenlace: fueron atropelladas y murieron en el acto, antes de que pudieran recibir asistencia
Los familiares y vecinos, todavía incrédulos, recuerdan a las adolescentes como chicas alegres que disfrutaban pasar tiempo juntas. “Solo querían una foto… no esperábamos que terminara así”, comentó una vecina que prefirió mantener el anonimato. El lugar del accidente se ha transformado en un sitio cargado de dolor y preguntas sin respuesta.
Desde la estación ferroviaria, las autoridades expresaron su conmoción ante lo ocurrido. Aunque aún se desconocen las circunstancias exactas —como si había advertencias visuales o sonoras— ya se anunció una revisión al marco de seguridad en toda la zona para evitar tragedias similares.
La foto momentos antes de la trágedia
Momento fatal
El hecho sucedió en un breve lapso: las adolescentes posaron junto al tren, que ya estaba en movimiento, y en cuestión de instantes ocurrió el impacto fatal. La rapidez del siniestro dejó prácticamente imposible cualquier intervención médica o de rescate.
El operativo de emergencia se desplegó con rapidez, pero la gravedad del incidente impidió cualquier posibilidad de salvarlas. Testigos afirman que el silencio se apoderó del lugar apenas se confirmó el deceso.
Llas jóvenes se acercaron a las vías de Spanish Fork Canyon, Estados Unido
Respuesta de autoridades
Representantes de la estación ferroviaria local se hicieron presentes en el lugar, acompañados por autoridades municipales y policiales. Según trascendidos, el sector no contaba con barreras de protección ni señalización adecuada para prevenir el acceso indebido a las vías.
La comunidad escolar de las víctimas y vecinos están organizando una vigilia este viernes en memoria de las jóvenes, además de solicitar a las autoridades competentes una revisión urgente de los protocolos de seguridad ferroviaria. “No queremos que otra familia tenga que pasar por este dolor”, expresó un allegado.
Por su parte, el municipio anunció que coordinará con la operadora del ferrocarril acciones inmediatas: incluir la instalación de señales luminosas, alarmas sonoras, y barreras físicas en tramos de riesgo. Asimismo, se contempla lanzar campañas educativas en escuelas para alertar a los adolescentes sobre el peligro de tomarse fotos o acercarse a las vías.
