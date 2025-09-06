Redada en planta de Hyundai: 475 arrestos en un operativo migratorio a gran escala
La redada se llevó a cabo en una planta de baterías, aún en construcción, donde los agentes rodearon el lugar y establecieron un perímetro de seguridad. Los trabajadores fueron alineados y se les pidió su información para verificar su estatus migratorio.
Una gran operación federal en una planta de Hyundai en Ellabell, Georgia, resultó en el arresto de 475 personas, en su mayoría ciudadanos coreanos, en lo que se considera una de las mayores redadas de inmigración en la historia reciente de Estados Unidos. La operación fue el resultado de una investigación de meses que culminó en un despliegue masivo de casi 500 agentes federales, estatales y locales.
La redada se llevó a cabo en una planta de baterías, aún en construcción, donde los agentes rodearon el lugar y establecieron un perímetro de seguridad. Los trabajadores fueron alineados y se les pidió su información para verificar su estatus migratorio. Esta acción desató el caos, con muchos trabajadores intentando huir. Algunos corrieron hacia un estanque de aguas residuales y otros se escondieron en conductos de aire. Los agentes usaron una lancha para rescatar a quienes cayeron al agua, y uno de ellos incluso intentó volcarla sin éxito.
Trabajadores describen la escena como "zona de guerra"
Un trabajador de la construcción que pidió anonimato describió el ambiente como una “zona de guerra”. Dijo que los agentes, enmascarados y armados, le ordenaron que se colocara contra un muro. Después de ser detenido, fue procesado por las autoridades. Otro trabajador, que se escondió en un conducto de aire, relató a una afiliada de CNN que el lugar era un “horno”. Los agentes pedían a los trabajadores su número de Seguro Social y otros datos personales. A los que se les permitía irse, se les entregaba un documento con la frase “autorizado para salir”.
Las autoridades informaron que los 475 detenidos se encontraban ilegalmente en el país. Algunos habían ingresado al país sin documentos, otros habían violado las condiciones de una exención de visa que les prohíbe trabajar y otros se habían quedado después de que sus visas caducaran. La mayoría eran ciudadanos coreanos.
Un portavoz de Hyundai aclaró que no cree que ninguno de los arrestados haya sido empleado directo de la compañía, sugiriendo que podrían haber sido trabajadores de contratistas o subcontratistas. En un comunicado, Hyundai afirmó tener “tolerancia cero” con quienes no cumplen con la ley y aseguró que revisará los procesos para garantizar que sus contratistas y subcontratistas cumplan con los mismos estándares de legalidad.
Discrepancias legales y respuesta diplomática
Mientras que el gobierno de Trump ha criticado el sistema E-Verify, que los empleadores usan para verificar el estatus legal de sus empleados, no ha propuesto una alternativa eficaz. Un abogado de inmigración de Georgia, Charles Kuck, señaló que dos de sus clientes, ingenieros coreanos que habían llegado con una exención de visa de turismo, fueron detenidos. Según Kuck, sus clientes estaban en el país para “asesorar brevemente” y sus actividades eran acordes con el programa de exención de visa.
El gobierno de Corea del Sur envió diplomáticos al lugar y contactó a la Embajada de Estados Unidos en Seúl para pedir “extrema precaución” respecto a los derechos de sus ciudadanos.
