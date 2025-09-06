Estados Unidos

Redada en planta de Hyundai: 475 arrestos en un operativo migratorio a gran escala

La redada se llevó a cabo en una planta de baterías, aún en construcción, donde los agentes rodearon el lugar y establecieron un perímetro de seguridad. Los trabajadores fueron alineados y se les pidió su información para verificar su estatus migratorio.