España: nuevas protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista

El equipo Israel-PT elimina su nombre de los maillots para "priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón".

Los activistas propalestinos han organizado diversas acciones de boicot, algunas de las cuales han afectado directamente el desarrollo de las etapas. Credito: REUTERS/Ana Beltran
 15:21
Por: 

El equipo ciclista Israel-Premier Tech anunció este sábado que, a partir de la 14.ª etapa de La Vuelta a España, sus ciclistas usarán un maillot sin el nombre del país, reemplazándolo por el monograma del equipo. La decisión, que califican de "estratégica" y "temporal", busca priorizar la seguridad de los deportistas y de todo el pelotón ante las continuas protestas propalestinas que han marcado la competición.

Escalada de protestas y riesgos para la carrera

La presencia del equipo Israel-Premier Tech ha sido motivo de controversia desde el inicio de la prueba. Los activistas propalestinos han organizado diversas acciones de boicot, algunas de las cuales han afectado directamente el desarrollo de las etapas.

El miércoles, la etapa tuvo que ser acortada en tres kilómetros antes de su llegada a Bilbao debido a temores de incidentes en la meta.

El viernes, el ascenso al Angliru, uno de los puertos más importantes, fue brevemente interrumpido por manifestantes. Este incidente resultó en la detención de doce personas por desórdenes públicos, según la Guardia Civil.

People with Palestinian flags demonstrate in support of Global Sumud Flotilla, a humanitarian aid expedition destined for Gaza, in front of Israel embassy in Madrid, Spain, September 6, 2025. REUTERS/Ana BeltranLos activistas propalestinos han organizado diversas acciones de boicot, algunas de las cuales han afectado directamente el desarrollo de las etapas. Credito: REUTERS/Ana Beltran

La situación llevó a la formación israelí a tomar medidas drásticas. Aunque el nombre oficial del equipo se mantiene, el cambio en el uniforme es un claro indicio de la gravedad de la situación y del temor a que las protestas escalen aún más.

Voces a favor y en contra de la presencia del equipo

La polémica ha generado un debate internacional con posturas muy definidas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó públicamente al equipo y a su propietario, Sylvan Adams, "por no ceder ante el odio".

Por otro lado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostró a favor de la expulsión del equipo de la competición.

A pesar de ser una estructura privada —a diferencia de equipos estatales como el UAE Team Emirates—, el Israel-Premier Tech cuenta con protección reforzada durante sus carreras. Curiosamente, en sus filas solo hay un ciclista de nacionalidad israelí. El maillot modificado, aunque ya se había visto en entrenamientos, es utilizado por primera vez en una competición oficial, marcando un precedente en la historia del ciclismo profesional.

People with hands painted in red demonstrate in support of Global Sumud Flotilla, a humanitarian aid expedition destined for Gaza, in front of Israel embassy in Madrid, Spain, September 6, 2025. REUTERS/Ana BeltranLos activistas propalestinos han organizado diversas acciones de boicot, algunas de las cuales han afectado directamente el desarrollo de las etapas. Credito: REUTERS/Ana Beltran

Este cambio refleja no solo la presión a la que se enfrenta el equipo, sino también las repercusiones políticas que un conflicto internacional puede tener en un evento deportivo de alcance global.

