El gobierno ruso convocó a una reunión al embajador argentino por dichos de Bullrich
Enrique Ignacio Ferrer Vieyra deberá dialogar sobre la existencia del Tratado entre Rusia y Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal.
Embajada de Argentina en Rusia.
15:08
La Cancillería de Rusia convocó este lunes al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los señalamientos de la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, que acusó a la inteligencia rusa de participar en una grabación ilegal en la Casa Rosada.
"Se le informó al embajador de Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones" de la ministra, que considera "infundadas", en tanto en cuanto "no tienen pruebas", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.
Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, embajador de Argentina en Rusia.
El episodio que desató la serie de declaraciones desde ambos lados es la filtración de los audios que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, y a la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en supuestos hechos de corrupción que también involucrarían a otros actores.
Además, en el mensaje desde el Kremlin "se señaló la existencia del Tratado entre Rusia y Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción correspondiente de las estructuras competentes de los dos países", indicó la Cancillería, agregando que las declaraciones de Bullrich "no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen" entre ambas naciones. En este sentido, Moscú "lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo", señala el Ministerio en su comentario.
Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad de la Nación. Crédito: Archivo El Litoral.
Finalmente, la Cancillería rusa confía en que recibirá de la parte argentina "una explicación detallada" de las "inaceptables declaraciones" de la ministra "lo antes posible".
En una entrevista con Radio Rivadavia, Bullrich dijo el pasado lunes que el Gobierno denunció a "personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios de Karina Milei.
Ferrer Vieyra, embajador en Rusia, recibió en mayo de este año una extensión de sus funciones como nuevo embajador de Argentina en la República en Turkmenistán, siendo ya representante en Kirguistán.
