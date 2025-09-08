Guerra en Europa del Este

Enérgica condena europea al nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania

Los líderes europeos cuestionaron la intención de Vladímir Putin de lograr la paz luego del bombardeo que afectó gravemente las ciudades de Kiev, Odesa, Zaporiyia, Kremenchuk y Dnipropetrovsk. "El Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata de manera indiscriminada", escribió Ursula von der Leyen, una de las principales referentes del bloque continental que debe lidiar con Moscú.