Enérgica condena europea al nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania

Los máximos representantes de la Unión Europea (UE) condenaron los últimos ataques con misiles y drones rusos contra Ucrania, interpretándolos como una prueba de la falta de voluntad del presidente Vladimir Putin para negociar.
Los líderes europeos cuestionaron la intención de Vladímir Putin de lograr la paz luego del bombardeo que afectó gravemente las ciudades de Kiev, Odesa, Zaporiyia, Kremenchuk y Dnipropetrovsk. "El Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata de manera indiscriminada", escribió Ursula von der Leyen, una de las principales referentes del bloque continental que debe lidiar con Moscú.
"Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente", fue el mensaje que publicó este domingo en la red social X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, escribió en la misma plataforma que "hablar de paz mientras se intensifican los bombardeos y se atacan edificios gubernamentales y viviendas: esta es la versión de Putin de la paz".
Ambos representantes de la UE también señalaron que durante el fin de semana se siguió trabajando en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Se espera que estas culminen en una propuesta de actos jurídicos en los próximos días, que luego deberá ser aprobada por los gobiernos de los veintisiete Estados miembros de la UE.
Entre las posibles opciones de nuevas medidas punitivas se incluyen recientemente nuevos aumentos arancelarios y prohibiciones de importación de productos rusos, así como sanciones adicionales a actores de otros países que se benefician de la guerra de Moscú contra Ucrania.
Además, se prevé un enfoque más decidido contra la denominada flota fantasma rusa, que elude las sanciones energéticas, y contra el sector financiero ruso. Con ello se pretende también evitar que las transacciones se realicen cada vez más a través de criptomonedas.
La capital ucraniana fue objeto de ataques con drones y misiles. Durante los bombardeos se usaron más de 800 drones y resultó dañado el edificio del Gobierno.
Cuatro personas murieron y al menos 44, incluida una mujer embarazada, resultaron heridas luego de un ataque con drones y misiles en Kiev, informó este domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El mandatario informó la cifra total de víctimas en un mensaje en sus redes sociales tras conversar por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Según las autoridades de emergencia y locales de Kiev, solo en la capital ucraniana fallecieron dos personas, entre ellas una mujer y un bebé, y otras 20 resultaron heridas.
Además de Kiev, donde misiles y drones alcanzaron por primera vez la sede del Gobierno ucraniano, Rusia bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste).
Los pisos superiores del edificio del gabinete de ministros de Ucrania, sede del Gobierno en la capital Kiev, sufrieron daños en el ataque, informó la primera ministra Yulia Sviridenko.
"La azotea y los pisos superiores sufrieron daños debido a un ataque enemigo. Los equipos de rescate están extinguiendo el incendio", publicó la funcionaria en la plataforma Telegram.
El propìo Zelenski denunció el sábado que Rusia había lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas (más de 500 de ellos en un solo día), cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra.
El ataque reciente suma otros 805 drones a la cuenta, en el mayor ataque aéreo desde que empezó la guerra, según la fuerza aérea ucraniana, cuyas defensas aéreas derribaron o neutralizaron 747 drones y cuatro misiles.
"Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida: frente a los ataques y la destrucción, frente al desprecio por los esfuerzos diplomáticos y el diálogo civilizado", sostuvo Zelenski, quien ayer rechazó de nuevo la idea de reunirse con el presidente ruso en Moscú y le propuso, no sin ironía, hacerlo en Kiev.
"Debemos reforzar la presión de las sanciones, aumentar el suministro de armas a Ucrania y garantizar que invasiones como esta no puedan repetirse en el futuro.
Una paz duradera requiere garantías de seguridad reales y funcionales",dijo sobre las negociaciones que mantiene con sus socios occidentales para un nuevo paquete de sanciones y el apoyo posterior a un alto el fuego para velar por su cumplimiento.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este domingo que Washington está dispuesto a "aumentar la presión" sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania.
Bessent dijo esto después que Rusia lanzara durante la madrugada su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que invadió ese país hace más de tres años, a pesar de los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por detener los combates.
En declaraciones a la cadena NBC, Bessent afirmó que Trump y su vicepresidente, JD Vance, mantuvieron una "llamada muy productiva" con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado viernes, y que él también había conversado con la líder de la UE.
"Estamos hablando de lo que ambos, la UE y Estados Unidos, podemos hacer juntos. Y estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia", dijo Bessent. "Pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan", añadió.
Trump amenazó con penalizar a los países que compran petróleo ruso, para cortar así una fuente clave de financiamiento para la guerra iniciada por el mandatario ruso Vladímir Putin. Pero hasta ahora solo India se vio afectada por las llamadas sanciones secundarias.
"Si Estados Unidos y la UE logran imponer más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará. Y eso obligará al presidente Putin a sentarse a la mesa de negociaciones", aseguró Bessent.
