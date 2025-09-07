Con una gran cantidad de drones, Rusia atacó edificios gubernamentales de Ucrania

Rusia atacó este domingo a Ucrania. Fue a través de una gran ofensiva, con más de 800 drones y 13 misiles algunos de ellos balísticos. El mayo objetivo de la operación fue Kiev, donde murieron al menos cuatro personas, cuarenta y cuatro resultaron heridas y fue alcanzado el edificio de gobierno en la capital ucraniana.
El presidente Volodimir Zelenski informó los daños y víctimas en un mensaje en sus redes sociales tras conversar por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Además de Kiev, Rusia también atacó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste).
Zelenski denunció el sábado que Rusia había lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas (más de quinientos de ellos en un solo día), cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra.
El ataque de este domingo suma otros 805 drones a la cuenta, en el mayor ataque aéreo desde que empezó la guerra, según la fuerza aérea ucraniana, cuyas defensas aéreas derribaron o neutralizaron 747 drones y cuatro misiles.
Daños en el edificio del Gobierno de Ucrania
Los pisos superiores del edificio del gabinete de ministros de Ucrania, sede del Gobierno en la capital Kiev, sufrieron daños en el ataque, informó la primera ministra Yulia Sviridenko.
La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, se toma una selfie dentro de la sede del gobierno ucraniano, dañada por ataques con drones y misiles rusos.
"La azotea y los pisos superiores sufrieron daños debido a un ataque enemigo. Los equipos de rescate están extinguiendo el incendio", publicó la funcionaria en la plataforma Telegram.
"Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida", sostuvo Zelenski.
Militares ucranianos derriban un misil ruso mientras una columna de humo se eleva desde la ciudad durante un ataque en Kiev. Foto: REUTERS / Gleb Garanich.
"Debemos reforzar la presión de las sanciones, aumentar el suministro de armas a Ucrania y garantizar que invasiones como esta no puedan repetirse en el futuro. Una paz duradera requiere garantías de seguridad reales y funcionales", dijo sobre eventuales sanciones y el apoyo posterior a un alto el fuego para velar por su cumplimiento.
Unión Europea condenó el ataque
Los máximos representantes de la Unión Europea condenaron los últimos ataques con misiles y drones rusos contra Ucrania, interpretándolos como una prueba de la falta de voluntad del presidente Vladimir Putin para negociar.
"Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente”, fie el mensaje que publicó este domingo (97.09.2025) la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X.
Bomberos apagan las llamas de un edificio residencial alcanzado por el ataque ruso de este domingo. Foto: REUTERS / Thomas Peter.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, escribió en la misma plataforma que "hablar de paz mientras se intensifican los bombardeos y se atacan edificios gubernamentales y viviendas: esta es la versión de Putin de la ‘paz'”.
Ambos representantes también señalaron que durante el fin de semana se siguió trabajando en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania.
Estados Unidos analiza sanciones
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este domingo que Washington está dispuesto a "aumentar la presión" sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania.
Bessent dijo esto después que Rusia lanzara durante la madrugada su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que invadió ese país hace más de tres años, a pesar de los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por detener los combates.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Magnus Lejhall / TT News / REUTERS.
En declaraciones a la cadena NBC, Bessent afirmó que Trump y su vicepresidente, JD Vance, mantuvieron una "llamada muy productiva" con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado viernes, y que él también había conversado con la líder de la UE.
"Estamos hablando de lo que ambos, la UE y Estados Unidos, podemos hacer juntos. Y estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia", dijo Bessent. "Pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan", añadió.
Trump amenazó con penalizar a los países que compran petróleo ruso, para cortar así una fuente clave de financiamiento para la guerra iniciada por el mandatario ruso Vladimir Putin. Pero hasta ahora solo India se vio afectada por las llamadas sanciones secundarias.
"Si Estados Unidos y la UE logran imponer más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará. Y eso obligará al presidente Putin a sentarse a la mesa de negociaciones", aseguró Bessent.
