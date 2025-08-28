Guerra en Europa del Este

La UE mantendrá máxima presión sobre Rusia tras ataque en Kiev

Ursula Von der Leyen instó a Vladímir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones después de que un bombardeo ruso alcanzara una oficina de la entidad en la capital ucraniana. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo sentirse "horrorizado" por esta nueva serie de ataques masivos ordenados por el Kremlin contra "blancos institucionales".