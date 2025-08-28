La UE mantendrá máxima presión sobre Rusia tras ataque en Kiev
Ursula Von der Leyen instó a Vladímir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones después de que un bombardeo ruso alcanzara una oficina de la entidad en la capital ucraniana. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo sentirse "horrorizado" por esta nueva serie de ataques masivos ordenados por el Kremlin contra "blancos institucionales".
Ursula von der Leyen mostró imágenes y brindó información sobre las oficinas de la UE tras el ataque en Kiev.
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que la Unión Europea (UE) mantendrá la "máxima presión" sobre Rusia con más sanciones tras el ataque ruso con misiles que afectó a la delegación comunitaria en Kiev.
"El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego", indicó Von der Leyen en una breve declaración a la prensa sin preguntas.
La política alemana aseguró estar "indignada" por el ataque ruso en Kiev que afectó a las oficinas de la UE, "el ataque con misiles y drones más mortífero contra la capital desde julio".
"Fue un ataque también contra nuestra delegación", aseguró, mientras mostraba unas fotografías con una oficina y un edificio en ruinas y garantizaba que ninguno de los empleados comunitarios ha resultado herido tras haber hablado con el embajador adjunto.
"Estamos ejerciendo la máxima presión sobre Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones. Pronto presentaremos nuestro decimonoveno paquete de duras sanciones", recalcó.
Para Von der Leyen, este ataque demuestra que el Kremlin "no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea".
"No nos dejaremos intimidar"
Según reporta el ejército ucraniano, Rusia atacó Ucrania con cerca de 600 drones y 31 misiles balísticos en la madrugada del miércoles al jueves, 28 de agosto de 2025. Al menos 14 personas murieron, entre ellas, varios menores.
Veinte puntos de la capital de Ucrania fueron golpeados por esta nueva serie de ataques, que han dañado un edificio de la misión diplomática de la UE en Kiev. La embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, precisó que el recinto diplomático se vio "gravemente dañado por la onda expansiva" de los bombardeos.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reaccionó mostrando su horror por lo sucedido. "Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia", escribió Costa en la red X.
"La UE no se dejará intimidar. La agresión de Rusia sólo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo", agregó.
En una fotografía publicada por Costa en su cuenta de X puede verse la magnitud de los daños en la oficina de la delegación europea: la estructura del techo quedó desmontada, y los cristales de las ventanas destrozados. Según una fuente diplomática europea, ningún miembro de la misión de la UE ha resultado herido.
Putin y Kim etarán en China
Está previsto que las calles de Beijing se conviertan en una exhibición de poder militar durante el desfile del 3 de septiembre de 2025, en el que Xi Jinping pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso para conmemorar el 80º Aniversario del Fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Xi Jinping y Vladimir Putin en una imagen de archivo. Reuters.
La capital china ha sufrido en las últimas semanas numerosas restricciones de tráfico y transporte público. Además, se ha multiplicado la presencia policial mientras las autoridades ultiman los preparativos del evento, al que acudirán, entre otros mandatarios, los líderes de Rusia y de Corea del Norte, dos de los conspicuos aliados contra Occidente, Vladímir Putin y Kim Jong-un.
El líder norcoreano, Kim Jong Un. Vía Reuters.
La agencia estatal Xinhua informa que, asimismo, se espera la presencia de una veintena de mandatarios, entre los que destacan el cubano Miguel Díaz-Canel y el bielorruso Alexander Lukashenko, así como otros líderes asiáticos, como el general líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, o el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
El sudeste asiático estará nutridamente representado, en un momento en el que China trata de posicionarse en esta región como un socio más confiable que Estados Unidos.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.
