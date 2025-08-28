En la madrugada

Devastador ataque ruso en Kiev: al menos 14 muertos, entre ellos tres niños

Rusia lanzó una ofensiva masiva con drones y misiles sobre la capital ucraniana. Los bombardeos alcanzaron barrios residenciales, un centro comercial y edificios públicos. El hecho se produce tras el encuentro entre Putin y Trump para dialogar sobre un posible fin del conflicto.