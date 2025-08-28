Devastador ataque ruso en Kiev: al menos 14 muertos, entre ellos tres niños
Rusia lanzó una ofensiva masiva con drones y misiles sobre la capital ucraniana. Los bombardeos alcanzaron barrios residenciales, un centro comercial y edificios públicos. El hecho se produce tras el encuentro entre Putin y Trump para dialogar sobre un posible fin del conflicto.
La madrugada de este jueves volvió a teñirse de luto enUcrania. Un ataque combinado de drones y misiles rusos sobre la capital, Kiev, dejó al menos 14 personas fallecidas —entre ellas tres niños de 2, 14 y 17 años— y más de 50 heridos, según informaron autoridades locales.
El impacto de los bombardeos provocó escenas de devastación: edificios partidos al medio, vidrios esparcidos por las calles y familias enteras buscando desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros.
El ministro del Interior, Ihor Klymenko, advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas, dado que continúan las tareas de rescate.
En paralelo, el jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko, detalló que al menos 20 objetivos fueron alcanzados en siete distritos, dejando cerca de 100 edificios dañados. Entre ellos, un centro comercial y la sede local del British Council.
“Todo está destruido”, graficó Tkachenko, al tiempo que brigadas de bomberos y voluntarios trabajaban a contrarreloj para apagar incendios y remover escombros en busca de sobrevivientes.
El mensaje de Zelenski y la condena internacional
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la magnitud de los daños y acusó directamente a Moscú de “elegir la opción balística en lugar de la mesa de negociaciones” para poner fin a un conflicto que ya lleva más de tres años y medio. “Otro ataque masivo contra nuestras ciudades y comunidades. Más muertes”, escribió en la red social X, en un mensaje que rápidamente se viralizó.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, señaló que unas 40 personas debieron ser hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico. En el barrio Darnytskyi, un edificio residencial de cinco pisos recibió un impacto directo, lo que provocó un incendio que cubrió la zona de humo y un fuerte olor a materiales quemados.
Vecinos del lugar relataron escenas conmovedoras: rescatistas sacando de entre los escombros un oso de peluche, niños aturdidos cubiertos de polvo, y familiares esperando noticias frente a bolsas negras alineadas a un costado de la calle. “Fue una de las pocas veces que los ataques alcanzaron el corazón de Kiev desde el inicio de la invasión”, remarcaron testigos.
Ataque en medio de la diplomacia congelada
El operativo ruso se produjo pocos días después de la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska, en la que ambos líderes abordaron posibles caminos para poner fin a la guerra. Pese a ese gesto diplomático, el ataque masivo a Kiev fue interpretado como una señal de endurecimiento por parte de Moscú.
Estados Unidos había manifestado la expectativa de iniciar conversaciones directas entre Zelenski y Putin. Sin embargo, las demoras en la respuesta rusa generaron tensiones. El propio Trump expresó esta semana su malestar y advirtió que evaluará los próximos pasos “dentro de dos semanas” si no se concreta un diálogo bilateral.
Mientras tanto, Kiev insiste en la necesidad de sanciones económicas más duras contra Rusia para presionar a Moscú a comprometerse con un proceso de paz real. “La comunidad internacional no puede permitir que los bombardeos reemplacen a la diplomacia”, advirtió Zelenski.
Las imágenes posteriores al ataque mostraron el impacto en la vida cotidiana de Kiev: calles cubiertas de vidrios, comercios destruidos y vecinos limpiando sus viviendas dañadas. La magnitud del operativo militar sorprendió incluso a los residentes más acostumbrados a los bombardeos, ya que se trató de una de las ofensivas más intensas en pleno centro de la capital.
