Guerra en Europa del Este

Ataques rusos dejan 100.000 hogares sin luz en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que el ataque causó cortes de electricidad en las regiones de Poltava, Sumi y Chernígov. Hace dos semanas, el Ejército ruso avanzó al noreste de Pokrovsk hacia Dobropilia, en la región del Donbás, obligando a la gente a huir del lugar.