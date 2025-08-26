Guerra en Europa del Este

Alemania asegurá que el apoyo a Ucrania "no flaquea"

Por primera vez como vicecanciller y ministro de Finanzas, el dirigente político alemán Lars Klingbeil viajó a la ciudad de Kiev y mantuvo una reunión con el presidente Volodimir Zelenski. El funcionario teutón confirmó que el gobierno ucraniano recibirá nueve mil millones de euros entre este año y el próximo.