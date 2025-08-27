#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Discusiones de por medio

¿Hay negociaciones de paz?: la pregunta sobre la guerra Rusia - Ucrania

Las reuniones, encabezadas por Donald Trump, contaron también con representantes europeos. No se reflejan avances rápidos.

Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, Alaska, el pasado 15 de agosto durante la primera instancia de negociación directa. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
 9:01
Por: 

Rumbo a los cuatro años de guerra, la situación entre Rusia y Ucrania no parece reflejar avances concretos en la búsqueda de la paz, a pesar de las particulares reuniones establecidas entre los principales representantes.

Mirá tambiénZelenski reitera la resistencia ucraniana mientras Rusia avanza y la UE desembolsa ayuda

Con Alaska como sede, Donald Trump y Vladimir Putin restablecieron el diálogo directo entre Estados Unidos y Rusia, mostrando indicios de lo que podría ser un futuro acuerdo, pero sin sentarse en la misma mesa Volodimir Zelensky.

Los que también pretenden negociar son los representantes europeos y de la OTAN, que resaltan su preocupación por quedarse fuera de la puja y siguen cuestionando al Kremlin. En paralelo, Moscú parece no ceder lo suficiente y siguen los ataques mutuos en el este de Europa.

Sobre las dudas sobre concretos avances tras las cumbres de las últimas semanas, Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), habló en CyD Litoral.

Lo que dejaron las reuniones

A diferencia de los meses más cercanos, donde se estancó la situación nuevamente en una guerra de lento avance en el frente, Joaquín Bernardis destacó que “las últimas dos semanas hubo bastante movimiento diplomático”.

Mirá tambiénEuropa, dividida sobre el envío de tropas a Ucrania

Uno de los elementos relevantes del arribo masivo europeo a la Casa Blanca, según Bernardis, recae en evitar “lo que sucedió en febrero, ese desplante que hizo Donald Trump a Zelenski”.

“¿Hay negociaciones de paz?, esa es la pregunta”, indicó Bernardis y respondió: “Hay que ir un pasito, un pasito más atrás”.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoVladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, Alaska, el pasado 15 de agosto durante la primera instancia de negociación directa. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

“Le sirvió bastante la cumbre a Vladimir Putinn para ganar tiempo porque tiene la ventaja en el terreno. Está avanzando de manera lenta, pero está avanzando en el territorio ucraniano”, detalló el especialista y agregó: “Lo cierto es que Ucrania también está utilizando mucho los drones para atacar a los soldados rusos y también el territorio ruso”.

“El conflicto sigue como si no hubiese pasado nada”, comentó el licenciado y luego asintió al concepto de “acercamientos”, más que de “negociaciones”.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks during a meeting with U.S. President Donald Trump, German Chancellor Friedrich Merz, French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Keir Starmer, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Finland's President Alexander Stubb, NATO Secretary General Mark Rutte and European Commission President Ursula von der Leyen amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, at the White House in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Alexander Drago TPX IMAGES OF THE DAYEl 18 de agosto Trump recibió en la Casa Blanca a Volodimir Zelenski, representantes de la UE, OTAN y Reino Unido. Crédito: REUTERS/Alexander Drago

“Vladimir Putín no tiene mucho más que ganar tiempo. Porque lo cierto es que movió los hilos para tener la cumbre, se ganó un par de días más y estuvo la contracumbre porque logró que no se sienten o no participen los europeos. Entonces tuvo que obligar a Trump a tener una segunda cumbre y luego que ellos debatan internamente porque esa mesa, como vimos comparada con la que tuvo con Putín es mucho más grande, complejiza más la negociación. Claramente le permite ganar tiempo para avanza”, explicó Bernardis.

Un aspecto destacado también fue la ganancia de Putin de su foto en suelo estadounidense, mientras continúa rigiendo su orden de arresto internacional.

¿Habrá reunión Putin - Zelenski?

Sobre las posibilidades de que la discusión avance a un plano directo, Bernardis comentó: “El resultado de de ambos encuentros era de que Zelenski y Putín se reúnan bien en un plazo de un mes, pero lo cierto es que no hay demasiado movimiento al respecto o por lo menos no es público”.

“En el terreno continúan los ataques como si no hubiese pasado nada”, remarcó respecto a casos como el más reciente de Rusia, que atacó nuevamente Sumy, provocando una muerte y varios heridos, o los intentos ucranianos contra la central nuclear de Smolensk.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a joint press conference with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, August 25, 2025. REUTERS/Valentyn OgirenkoVolodimir Zelenski. Crédito: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Sobre qué pedían los europeos, el licenciado dijo que solicitaban “un retiro de las tropas rusas del territorio ucraniano y también un cese al fuego. Y Zelenski específicamente muy preocupado por su país, en no perder territorio y obtener garantías de seguridad”.

La posición rusa de extender la negociación “de momento, parece ser esa posición la ganadora” porque “Rusia tiene el músculo militar todavía intacto como para avanzar unos meses más y ganar más terreno. Claramente le va a servir bastante”.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Ucrania
Rusia
Videos
Estados Unidos
Donald Trump
Vladimir Putin

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro