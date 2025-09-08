Conferencia de Ishiba

El primer ministro de Japón renuncia tras el revés electoral y abre la sucesión en el partido

El mandatario anunció su dimisión como líder del Partido Liberal Democrático y no competirá en las próximas elecciones internas. La derrota parlamentaria histórica aceleró la salida y abre un nuevo escenario político en Japón.