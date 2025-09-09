Imágenes virales

Nepal: funcionarios huyen en helicóptero y por el río en medio de los disturbios que ya dejaron al menos 19 muertos

El primer ministro nepalés, KP Sharma Oli, presentó este martes su renuncia, junto con al menos tres de sus ministros, en un intento por buscar una solución política ante la ola de violencia que sacude al país.