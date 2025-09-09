Nepal: funcionarios huyen en helicóptero y por el río en medio de los disturbios que ya dejaron al menos 19 muertos
El primer ministro nepalés, KP Sharma Oli, presentó este martes su renuncia, junto con al menos tres de sus ministros, en un intento por buscar una solución política ante la ola de violencia que sacude al país.
El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó este martes su renuncia, junto con al menos tres de sus ministros, en un intento por buscar una solución política ante la ola de violencia que sacude al país y que ya dejó al menos 19 muertos y cientos de heridos, según reportes de medios internacionales.
“Teniendo en cuenta la situación anómala del país, he dimitido del cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy”, expresó Oli en una carta enviada al presidente Ram Chandra Poudel, quien aceptó la renuncia, informó su asesor de prensa Kiran Pokharel a la agencia Xinhua.
Violentas manifestaciones
Las protestas estallaron el lunes en Katmandú y otras ciudades del valle, incluyendo Lalitpur y Bhaktapur, donde se aplicó toque de queda. Los manifestantes, liderados en su mayoría por jóvenes de la generación Z, denunciaban corrupción y el bloqueo de redes sociales.
Lo que comenzó como una manifestación pacífica se tornó violenta cuando los manifestantes derribaron barricadas y lograron ingresar al Parlamento, incendiando parte del edificio.
En un episodio de extrema violencia, el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y su esposa, Arzu Rana Deuba —ministra de Asuntos Exteriores—, fueron agredidos en su domicilio por manifestantes, según consignaron medios locales. Videos difundidos en redes sociales muestran a la pareja golpeada y con manchas de sangre, mientras eran escoltados por seguridad.
Demonstrators march towards Parliament during a protest against Monday's killing of 19 people after anti-corruption protests that were triggered by a social media ban, which was later lifted, during a curfew in Kathmandu, Nepal, September 9, 2025. REUTERS/Adnan Abidi
La Policía intentó controlar los disturbios utilizando cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso munición real, lo que provocó críticas de Amnistía Internacional y la ONU. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresó su consternación por las muertes y los heridos, y pidió investigaciones imparciales sobre la actuación policial.
La Policía intentó controlar los disturbios utilizando cañones de agua, gases lacrimógenos y munición real. Reuters.
Entre los ministros que renunciaron junto a Oli se encuentra el titular de Interior, en un gesto que refleja la magnitud de la crisis política que atraviesa Nepal. Las autoridades levantaron este martes la prohibición sobre redes sociales, aunque los disturbios continuaban en varias zonas del país.
El ministro de economía, golpeado y arrojado el río
El ministro de Finanzas de Nepal, Bishnu Prasad Paudel, fue perseguido y agredido por manifestantes durante las protestas que estallaron en el país tras la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli. En un video viralizado en redes sociales, se observa a Paudel corriendo por las calles de Katmandú mientras es seguido por una multitud.
En un momento, un manifestante lo patea, provocando que el ministro caiga al suelo antes de levantarse rápidamente y continuar su huida, luego lo obligaron a escapar por un río.
