Miércoles inestable con tormentas aisladas y alta humedad

Jornada calurosa e inestable, con alta humedad y probabilidad de tormentas aisladas durante todo el día. El SMN anticipa temperaturas elevadas y un leve alivio térmico hacia el fin de semana.

El mal tiempo se extenderá durante todo el día. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El mal tiempo se extenderá durante todo el día. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada cálida e inestable este miércoles 18 de febrero, con probabilidad de tormentas aisladas a lo largo del día. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá húmedo y con temperaturas elevadas.

Durante la mañana se registraban 25,1°C, cielo algo nublado y una humedad elevada del 91%. El viento sopla leve del sudeste a unos 8 km/h, con buena visibilidad y presión atmosférica en 1008,9 hPa.

Hacia la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones en la ciudad.Imagén ilustrativa

Cómo estará el tiempo este miércoles

El SMN anticipa una jornada con cielo variable e inestabilidad persistente.

Mínima: 22°C

Máxima: 33°C

Condiciones: tormentas aisladas durante mañana, tarde y noche

Probabilidad de lluvias: entre 10% y 40% en todo el día

Vientos: predominantes del norte, leves a moderados

Si bien no se esperan fenómenos intensos, la inestabilidad podría generar chaparrones dispersos en distintos momentos de la jornada.

Pronóstico extendido

De acuerdo al organismo nacional, el calor continuará en la segunda mitad de la semana, con leves descensos térmicos hacia el fin de semana.

Jueves: mínima de 23°C y máxima de 35°C, jornada calurosa.

Viernes: mínima de 20°C y máxima de 30°C, descenso térmico moderado.

Sábado: mínima de 19°C y máxima de 31°C, condiciones templadas y estables.

Para los días siguientes, las temperaturas se mantendrían dentro de rangos similares, con máximas cercanas a los 30°C y sin cambios bruscos en el patrón térmico.

Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

