Miércoles inestable con tormentas aisladas y alta humedad

La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada cálida e inestable este miércoles 18 de febrero, con probabilidad de tormentas aisladas a lo largo del día. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá húmedo y con temperaturas elevadas.
Durante la mañana se registraban 25,1°C, cielo algo nublado y una humedad elevada del 91%. El viento sopla leve del sudeste a unos 8 km/h, con buena visibilidad y presión atmosférica en 1008,9 hPa.
Cómo estará el tiempo este miércoles
El SMN anticipa una jornada con cielo variable e inestabilidad persistente.
Mínima: 22°C
Máxima: 33°C
Condiciones: tormentas aisladas durante mañana, tarde y noche
Probabilidad de lluvias: entre 10% y 40% en todo el día
Vientos: predominantes del norte, leves a moderados
Si bien no se esperan fenómenos intensos, la inestabilidad podría generar chaparrones dispersos en distintos momentos de la jornada.