24 baches son tapados para mejorar el único acceso a Alto Verde

En el marco del Plan Integral de Bacheo que el municipio desarrolla en toda la ciudad de Santa Fe, se inició un plan de trabajos que realiza la dirección general de Mantenimiento Vial en el ingreso a Alto Verde, sobre calle Demetrio Gómez. Allí, personal técnico municipal, perteneciente al Departamento Pavimento Asfáltico, definió la intervención de 24 baches que comprenden un área total de 598 m2 de superficie.
Las maquinas municipales ya intervienen el acceso, por Demetrio Gómez. MCSF
Teniendo en cuenta la ubicación de las intervenciones, y para resguardar la seguridad vial y del personal municipal abocado a estas tareas, se definió realizar los trabajos en cuatro etapas. Cabe mencionar que, debido a las intervenciones, se efectuarán cortes parciales de la calzada durante cada jornada de trabajo, entre las 8 y las 18. Una vez que se finalicen los trabajos en un sector, se continuará por el siguiente.
De estos 24 baches, 19 requieren una intervención integral, es decir, el fresado y la remoción del concreto existente; la imprimación del área con emulsión de riego de liga; la colocación de concreto asfáltico en caliente; la compactación del concreto; el tomado de junta del área intervenida; y la limpieza final.
En tanto, las intervenciones restantes son de carácter superficial, por ello se realizará la limpieza e imprimación del área con emulsión de riego de liga, se colocará el concreto asfáltico en caliente elaborado en PAM, se compactará el concreto con rodillo manual, se tomarán las juntas y sellarán las grietas lindantes, y se limpiará.
Con estas acciones, la Municipalidad continúa avanzando en el plan de mantenimiento y mejora de la red vial urbana, priorizando los puntos de mayor circulación vehicular y de importancia estratégica para la movilidad santafesina.