Dengue en Santa Fe: detectan el mosquito transmisor en 32 barrios y refuerzan las medidas preventivas

La Municipalidad de Santa Fe confirmó la presencia del mosquito transmisor del dengue en 32 barrios de la ciudad tras el último monitoreo entomológico realizado durante la semana epidemiológica 6, entre el 10 y el 13 de este mes.
Aunque no se registran casos positivos, el monitoreo semanal confirmó la presencia del vector en distintos puntos de la ciudad. La Municipalidad intensifica tareas de prevención y descacharrado para reducir el riesgo sanitario.
Si bien no hay casos confirmados de la enfermedad, el hallazgo encendió las alertas sanitarias y motivó el refuerzo de acciones preventivas en distintos sectores urbanos.
El relevamiento se realiza a través del control de ovitrampas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, un sistema que permite detectar la actividad del mosquito Aedes aegypti a partir del análisis de huevos depositados por las hembras.
En esta última medición, se detectaron vectores adultos en los barrios Guadalupe Oeste, Altos del Valle, Ceferino Namuncurá, Juventud del Norte, Cabal, Ciudadela Norte, Atilio Rosso, Parque Juan de Garay, Pro Adelanto Barranquitas y República Los Hornos.
La lista continúa con Jardín Mayoraz, Sargento Cabral, J. B. Alberdi, Guadalupe Este, Guadalupe Noreste, Centro, San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur y Colastiné Norte. También se suman Cabaña Leiva, Mariano Comas, Candioti Norte, Sur, República del Oeste, General Alvear, Coronel Dorrego, Las Flores, Facundo Quiroga, Pompeya Oeste y Alto Verde.
Desde el municipio remarcaron que la presencia del vector no implica necesariamente circulación viral ni brotes activos, pero sí representa un factor de riesgo, especialmente en contextos de altas temperaturas y lluvias frecuentes, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito.
El sistema de monitoreo local cuenta con 60 puntos distribuidos estratégicamente, cada uno con dos ovitrampas.
Este trabajo se desarrolla en conjunto con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, lo que permite sostener un seguimiento técnico y continuo del comportamiento del vector.
Ante estos resultados, la Municipalidad intensificó las tareas de promoción y prevención en los barrios con mayor actividad del mosquito. Entre las acciones se incluyen operativos de descacharrado asistido, campañas de concientización en espacios públicos, ferias y eventos, además de talleres educativos en instituciones escolares.
Las autoridades recordaron que eliminar criaderos domiciliarios sigue siendo la medida más efectiva para evitar la reproducción del mosquito.
Por ello, recomiendan vaciar todos los recipientes que acumulen agua, revisar y limpiar canaletas y desagües, y extremar el cuidado de elementos que no pueden desecharse, como bebederos de mascotas, floreros, baldes o tanques.
También sugieren utilizar espirales o insecticidas en el interior de las viviendas, desmalezar patios y jardines, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y usar telas metálicas en desagües.
En paralelo, se solicita a los vecinos facilitar el acceso al personal municipal encargado de los operativos, que se encuentra debidamente identificado.
Desde el municipio recordaron que, ante dudas sobre la presencia de trabajadores en los barrios, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea gratuita 0800 777 5000 para verificar las intervenciones.
El contexto climático reciente también influye en el escenario sanitario. Las altas temperaturas combinadas con lluvias intensas generan condiciones propicias para la acumulación de agua en objetos y superficies, lo que favorece la aparición de nuevos criaderos. Por eso, las autoridades insisten en revisar patios y terrazas luego de cada precipitación.
Finalmente, se recomendó prestar atención a posibles síntomas compatibles con dengue, como fiebre alta, dolor muscular o detrás de los ojos, y evitar la automedicación. Ante cualquier sospecha, se aconseja consultar rápidamente con un profesional de salud.