Severas complicaciones trajo el temporal que azota Santa Fe

Hay calles y avenidas intransitables, árboles caídos y sectores sin energía. A primera hora, habían caído más de 50 mm de lluvia, con distinta intensidad según las zonas. La máxima fue de 129 mm a las 6.25 hs. en Alto Verde. Piden precaución al salir de casa.