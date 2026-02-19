Severas complicaciones trajo el temporal que azota Santa Fe
Hay calles y avenidas intransitables, árboles caídos y sectores sin energía. A primera hora, habían caído más de 50 mm de lluvia, con distinta intensidad según las zonas. La máxima fue de 129 mm a las 6.25 hs. en Alto Verde. Piden precaución al salir de casa.
Desde las primeras horas de la madrugada, la ciudad de Santa Fe fue sacudida por un temporal de lluvia y viento que mantiene en alerta a la población y a los servicios de emergencia. La Municipalidad reportó precipitaciones que se acercan o superan los 50 mm en distintos sectores.
Flavio Raina
Los registros oficiales hasta las 08:30 hs de:
52,00 mm en la DOAE (COBEM)
43,25 mm en el Centro
49,50 mm en la Delegación Alto Verde
56,75 mm en el CIC Facundo Zuviría
Flavio Raina
Además, la intensidad máxima de lluvia llegó a 129,00 mm/h en Alto Verde a las 06:25 hs, y las ráfagas de viento alcanzaron 44,5 km/h desde el sudsudeste a las 06:10 hs en el CIC F. Zuviría.
Alerta vigente
Estas cifras confirman un temporal con lluvias intensas en cortos períodos y vientos significativos, en un contexto en que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas fuertes para la región durante gran parte de la jornada.
Ya en las primeras horas del día se observó cómo la lluvia dejaba su huella en las calles y avenidas principales de la capital provincial.
Flavio Raina
Avenida Mar Argentino (Circunvalación), que rodea la ciudad, se presentó con tramos anegados y circulación reducida por acumulación de agua.
Sobre avenida Alem había gran cantidad de agua acumulada a la altura de la planta de la EPE.
Calles transversales del barrio Candioti y zona norte reportaron sectores con charcos que impedían el paso normal de tránsito.
Movilidad comprometida y tránsito con extrema precaución fueron parte del paisaje urbano desde temprano.
En varios puntos, vecinos y automovilistas se encontraron con agua acumulada hasta cubrir parte de la calzada, obligando a maniobras lentas o desvíos improvisados. Las estaciones de bombeo municipal y equipos de Obras Públicas trabajan desde la madrugada para intentar agilizar el escurrimiento del agua y evitar puntos críticos.
Flavio Raina
El viento también dejó sus secuelas: se reportaron árboles caídos y ramas en la vía pública, en algunos casos bloqueando veredas y partes de calzadas. Equipos del COBEM y cuadrillas municipales intervinieron en zonas donde el arbolado urbano cedió ante la combinación de lluvia y ráfagas.
La jornada transcurre con temporal en la ciudad y zona y sin servicios públicos por el paro general que afecta a todo el país. Por ahora, las autoridades municipales instan a la población a evitar desplazamientos innecesarios, no intentar cruzar calles con agua estancada y atender a los informes oficiales mientras el temporal continúa activo.
Limpieza previa
Antes de la tormenta, la Municipalidad de Santa Fe activó el miércoles su protocolo base y mandó a las cuadrillas de municipales a limpiar desagües, bocas de tormenta y canales para evitar la acumulación de residuos y ramas, con el objetivo de que el sistema pueda drenar los excedentes pluviales en la ciudad.
Flavio Raina
Estos trabajos se ejecutan antes, durante y después de las precipitaciones, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica y la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente. Además, se solicita a los vecinos evitar sacar residuos y asegurar objetos sueltos.
Camiones volcados por el viento
El fuerte temporal de viento, granizo y abundante caída de agua afectó también desde la noche del miércoles a distintas localidades del sur santafesino, mientras regía un alerta de nivel naranja por fenómenos intensos. A primera hora de este jueves, se mantenía el corte total en la autopista Rosario-Córdoba, entre Armstrong y Tortugas, en sentido hacia la provincia mediterránea.
Las ráfagas provocaron complicaciones en el tránsito en diversas rutas de la provincia. En la autopista Rosario–Córdoba, más de 10 camiones volcaron por el fuerte viento. Fue a la altura del kilómetro 389.
Durante la mañana de este jueves, la autopista Rosario–Córdoba permanecía cortada a la altura de Armstrong, en el sentido hacia Córdoba, y se realizaban desvíos hacia la ruta provincial 15.