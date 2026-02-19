Si el clima acompaña, la Copa Ciudad de Recreo define a sus finalistas

La 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola” entra en su etapa decisiva.
Este viernes 20 de febrero se disputarán las semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola”. En cancha de Nobleza, La Perla enfrentará a Cosmos desde las 20 y, a las 22, Defensores se medirá ante Central Oeste. Habrá cortes de tránsito y un operativo especial para el ingreso de hinchadas.
Luego de dos intensas jornadas clasificatorias que convocaron a un buen marco de público y dejaron emociones fuertes dentro y fuera del campo de juego, el certamen tendrá este viernes 20 de febrero su noche de semifinales, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan el normal desarrollo de la programación.
El escenario será la cancha del Deportivo Nobleza, que volverá a vestirse de fiesta para recibir a los cuatro equipos que continúan en carrera. Desde las 20 horas, abrirán la jornada La Perla y Cosmos, en un cruce que promete intensidad y juego ofensivo. Más tarde, desde las 22, Defensores se enfrentará a Central Oeste en el segundo duelo semifinal.
La expectativa es alta en Recreo y la región. La Copa, que ya se instaló como una cita tradicional del calendario veraniego, rinde homenaje a Sergio Espíndola y mantiene viva la llama del fútbol regional, convocando a clubes, familias e hinchas que acompañan cada edición con entusiasmo.
El formato ágil y la disputa en cancha neutral han aportado condimentos especiales a esta octava edición, donde cada partido se vive como una final anticipada. La ilusión de levantar el trofeo está intacta para los cuatro semifinalistas, que buscarán dar el paso decisivo hacia el partido definitorio.
Desde la organización se informó que las entradas tendrán un valor de 4.000 pesos para mayores de 12 años. Los menores de 12 y las personas con discapacidad, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no abonarán ingreso.
Como ya es habitual, lo recaudado se dividirá en partes iguales entre los clubes participantes de cada jornada, fortaleciendo así el espíritu solidario y comunitario del certamen.
La venta se realizará exclusivamente en puerta, por lo que se recomienda a los asistentes concurrir con anticipación para evitar demoras en el acceso. Además, habrá servicio de buffet y se permitirá el ingreso con sillones, una modalidad que ya es característica en este tipo de torneos estivales y que invita a disfrutar de la jornada en un clima familiar.
En cuanto a las medidas de seguridad, no se permitirá el ingreso de conservadoras, bebidas alcohólicas ni pirotecnia audible. La intención es garantizar un espectáculo seguro, donde el protagonismo sea exclusivamente deportivo.
El ingreso de las hinchadas estará sectorizado. Se dispuso que el sector local sea ocupado por los simpatizantes de Cosmos y Central Oeste, mientras que el sector visitante corresponderá a las parcialidades de La Perla y Defensores. Esta organización apunta a ordenar el flujo de público y minimizar cualquier tipo de inconveniente.
Asimismo, en inmediaciones de la cancha del Deportivo Nobleza se realizarán cortes de tránsito programados. Desde el municipio se solicita respetar el ordenamiento y las indicaciones que dispongan los agentes de tránsito, con el objetivo de facilitar el operativo y resguardar la seguridad de todos los asistentes.
Cabe destacar que la octava edición de la Copa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Recreo, respaldo que refuerza la importancia del evento dentro del calendario deportivo y social de la ciudad.
Si la lluvia concede una tregua, Recreo vivirá este viernes una noche a puro fútbol, con cuatro equipos decididos a dejar todo en la cancha y con un público que promete acompañar en gran número. La Copa Ciudad de Recreo se encamina a su desenlace y la emoción está garantizada.