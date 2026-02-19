Fútbol regional en el norte santafesino

Si el clima acompaña, la Copa Ciudad de Recreo define a sus finalistas

Este viernes 20 de febrero se disputarán las semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola”. En cancha de Nobleza, La Perla enfrentará a Cosmos desde las 20 y, a las 22, Defensores se medirá ante Central Oeste. Habrá cortes de tránsito y un operativo especial para el ingreso de hinchadas.