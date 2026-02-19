Jueves de acción en Sakhir: Norris referencia absoluta y Colapinto sube al 7° puesto
El británico Lando Norris fue el más veloz en la sesión matutina del jueves de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, superando por apenas una décima a Max Verstappen. El argentino Franco Colapinto finalizó séptimo y volverá a girar por la tarde con Alpine.
Colapinto continúa su preparación con Alpin. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed
En la penúltima jornada de ensayos en Sakhir, Norris estableció el mejor tiempo de toda la pretemporada con un registro de 1m33s453 utilizando el compuesto C4 de Pirelli. Además de la velocidad, el británico mostró consistencia: completó 72 vueltas, situándose entre los pilotos con mayor carga de trabajo.
Verstappen, nuevamente al volante del Red Bull RB22 tras la jornada previa de Isack Hadjar, fue segundo con 1m33s584. La diferencia de 0s131 adquiere mayor interés técnico considerando que el neerlandés marcó su vuelta con neumáticos C3, un compuesto más duro que el utilizado por el líder.
El tercer lugar fue para George Russell, quien venía de liderar el miércoles. Con el Mercedes registró 1m34s111 y fue el piloto que más giró en la mañana con 77 vueltas, confirmando el enfoque de simulación de carrera del equipo alemán.
Innovación en Ferrari y contratiempos para Hamilton
Uno de los focos técnicos de la jornada estuvo en Ferrari, que presentó un nuevo alerón trasero con rotación de 180 grados, permitido bajo las reglas de aerodinámica activa vigentes desde 2026. El sistema modifica su posición en recta y retorna al frenar, optimizando eficiencia y carga aerodinámica.
Sin embargo, la actividad del equipo italiano se vio limitada por inconvenientes en el coche de Lewis Hamilton, quien apenas pudo completar cinco vueltas antes de regresar al garaje por un problema de chasis no especificado.
El británico volvió a pista en los minutos finales para chequeos de sistemas y prácticas de largada solicitadas por la FIA.
En la zona media, Alex Albon fue el mejor con Williams, aunque a 1s677 de la punta. Gabriel Bortoleto ubicó a Audi en el quinto lugar pese a un problema hidráulico que redujo su rodaje a 29 vueltas.
Colapinto, sólido y con continuidad por la tarde
Colapinto cerró la sesión en séptima posición con un tiempo de 1m35s506 utilizando neumáticos C3, quedando a 2s053 del líder y completando 54 vueltas con el Alpine A526.
El argentino mostró regularidad y acumuló kilometraje clave en una etapa donde la fiabilidad y la adaptación pesan tanto como el cronómetro.
Más atrás quedaron Liam Lawson con Racing Bulls y Fernando Alonso con Aston Martin, mientras que Cadillac tuvo una sesión tardía: Valtteri Bottas salió a pista una hora y 45 minutos después del inicio, completó 58 vueltas pero con registros alejados de la referencia. Por la tarde, el finlandés cederá el coche a Sergio Pérez, quien compartirá tanda con Colapinto.