Test de pretemporada de la F1

Jueves de acción en Sakhir: Norris referencia absoluta y Colapinto sube al 7° puesto

El británico Lando Norris fue el más veloz en la sesión matutina del jueves de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, superando por apenas una décima a Max Verstappen. El argentino Franco Colapinto finalizó séptimo y volverá a girar por la tarde con Alpine.