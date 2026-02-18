0-1 en el Predio

La reserva de Colón no pudo con Quilmes y sigue sin conocer la victoria

El equipo que dirige Alejandro Russo jugó de igual a igual y mereció algo más pero terminó cayendo por la mínima con el gol convertido por Santomé. Suma apenas 1 de los primeros 9 puntos que disputó en la Copa Proyección.