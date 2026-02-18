La reserva de Colón no pudo con Quilmes y sigue sin conocer la victoria

En la tarde de este miércoles, el equipo de reserva de Colón recibió a su similar de Quilmes en el Predio 4 de Junio y en partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección. Con un empate en el debut ante Estudiantes y la caída la semana pasada ante Defensa, la formación rojinegra que dirige Alejandro Russo salía a la cancha buscando mejorar el rendimiento y sumar su primera victoria de la temporada.
Enfrente estaba Quilmes, otro de los equipos que milita en la Primera Nacional y que juega el certamen de reserva en calidad de invitado. Dirigido por el "Chapu" Rodrigo Braña, el cervecero llegaba a Santa Fe como una de las revelaciones del torneo y en condición de invicto.
Tras 90 minutos que se jugaron bajo una temperatura agobiante a la vera de la autopista, la victoria quedó en manos de la formación visitante gracias al gol convertido por el pibe Lisandro Santomé cuando restaban pocos minutos para el final y parecía que la historia se cerraba en un lógico empate sin goles. Con este marcador, Colón quedó en el fondo de la tabla del grupo B con un punto en 3 presentaciones, mientras que Quilmes es uno de los líderes con 7.
En este partido Colón formó con Lucas Cuffia; Máximo Johnston, Zahir Ibarra, Enzo Galizzi, Luca Campagnaro; Bautista Mailler, Zahir Yunis, Tomás Gallay, Mateo Lizondo; Máximo Ingravidi y Laureano Páez. El próximo lunes 2 de marzo, el equipo de Alejandro Russo jugará su partido por la cuarta fecha visitando a Newell’s en Rosario.