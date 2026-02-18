#HOY:

La Fecha 6 se reordena y Unión pasa al turno noche: juega el domingo a las 21.30

La reprogramación de la Fecha 6 por el paro general reacomodó horarios y televisación. Unión-Aldosivi quedó para el último turno del domingo, a las 21.30 (antes 21hs), en Santa Fe.

Unión-Aldosivi quedó programado para el domingo a las 21.30 en el estadio 15 de Abril.
La suspensión de la jornada prevista para este jueves por el paro general obligó a la Liga Profesional a rearmar la sexta fecha del Torneo Apertura, con cambios de días, horarios y logística para varios equipos.

En ese nuevo mapa, la noticia para Santa Fe es clara: Unión pasará a jugar a las 21.30 de este domingo, en el 15 de Abril, cuando reciba a Aldosivi con transmisión de TNT Sports.

Mirá tambiénLeonardo Madelón: “Unión está bien, tenemos un equipo que entiende todo”

Unión, al cierre del domingo

El Tate quedó programado para el último turno de la fecha interzonal, una franja que suele concentrar el mayor impacto televisivo del día y que, en este caso, también sirve para ordenar operativos y traslados en una semana marcada por restricciones.

La designación arbitral para Unión-Aldosivi será con Luis Lobo Medina como juez principal, con asistencia de Lucas Pardo y Mariana Dure, y VAR a cargo de Sebastián Habib.

Luis Lobo MedinaLuis Lobo Medina, árbitro AFA

Mientras tanto, Independiente fue el primero en confirmar oficialmente su reprogramación: jugará ante Independiente Rivadavia el sábado 21 a las 17, en el Libertadores de América, según comunicó el club en su cuenta de X.

Mirá tambiénSin fútbol por el paro: se suspendieron los partidos del jueves y postergarían la Recopa

Efecto dominó y partidos que se movieron

Otro de los cambios relevantes es que San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto pasará al domingo 22 a las 17, en el Nuevo Gasómetro, una decisión que también empuja ajustes finos para el armado del resto de la agenda.

Unión-San Lorenzo | Torneo Apertura Fecha 5 | Estadio 15 de Abril. Foto: Matías PintosA San Lorenzo también le toca el domingo. Foto: Matías Pintos

Ese corrimiento deja al domingo con una secuencia exigente: Vélez-River irá a las 19.15 y, ya en la noche, llegará el cierre con Unión-Aldosivi a las 21.30, en un cierre que reordena el fin de semana para los equipos y para la TV.

En paralelo, la Liga todavía mantiene un casillero abierto: Argentinos-Lanús aparece “a confirmar”, mientras se monitorea la situación del cruce internacional de Lanús y la coordinación general de seguridad y transporte tras el paro.

