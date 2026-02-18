Torneo Apertura

La Fecha 6 se reordena y Unión pasa al turno noche: juega el domingo a las 21.30

La reprogramación de la Fecha 6 por el paro general reacomodó horarios y televisación. Unión-Aldosivi quedó para el último turno del domingo, a las 21.30 (antes 21hs), en Santa Fe.