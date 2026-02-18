La Fecha 6 se reordena y Unión pasa al turno noche: juega el domingo a las 21.30

La suspensión de la jornada prevista para este jueves por el paro general obligó a la Liga Profesional a rearmar la sexta fecha del Torneo Apertura, con cambios de días, horarios y logística para varios equipos.
La reprogramación de la Fecha 6 por el paro general reacomodó horarios y televisación. Unión-Aldosivi quedó para el último turno del domingo, a las 21.30 (antes 21hs), en Santa Fe.
La suspensión de la jornada prevista para este jueves por el paro general obligó a la Liga Profesional a rearmar la sexta fecha del Torneo Apertura, con cambios de días, horarios y logística para varios equipos.
En ese nuevo mapa, la noticia para Santa Fe es clara: Unión pasará a jugar a las 21.30 de este domingo, en el 15 de Abril, cuando reciba a Aldosivi con transmisión de TNT Sports.
El Tate quedó programado para el último turno de la fecha interzonal, una franja que suele concentrar el mayor impacto televisivo del día y que, en este caso, también sirve para ordenar operativos y traslados en una semana marcada por restricciones.
La designación arbitral para Unión-Aldosivi será con Luis Lobo Medina como juez principal, con asistencia de Lucas Pardo y Mariana Dure, y VAR a cargo de Sebastián Habib.
Mientras tanto, Independiente fue el primero en confirmar oficialmente su reprogramación: jugará ante Independiente Rivadavia el sábado 21 a las 17, en el Libertadores de América, según comunicó el club en su cuenta de X.
Otro de los cambios relevantes es que San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto pasará al domingo 22 a las 17, en el Nuevo Gasómetro, una decisión que también empuja ajustes finos para el armado del resto de la agenda.
Ese corrimiento deja al domingo con una secuencia exigente: Vélez-River irá a las 19.15 y, ya en la noche, llegará el cierre con Unión-Aldosivi a las 21.30, en un cierre que reordena el fin de semana para los equipos y para la TV.
En paralelo, la Liga todavía mantiene un casillero abierto: Argentinos-Lanús aparece “a confirmar”, mientras se monitorea la situación del cruce internacional de Lanús y la coordinación general de seguridad y transporte tras el paro.