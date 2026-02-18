Sin fútbol por el paro: se suspendieron los partidos del jueves y postergarían la Recopa
La adhesión de UTEDYC obliga a reprogramar cuatro encuentros de la sexta fecha del Torneo Apertura. Además, el duelo de ida entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana quedó en pausa a la espera de una nueva fecha operativa.
El paro general convocado por la CGT impactará de lleno en el fútbol argentino. Con la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), los partidos previstos para este jueves quedaron suspendidos y la AFA ya trabaja en su reprogramación.
La medida afecta cuatro encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura, que no podrán disputarse sin el normal funcionamiento del operativo de estadio, accesos y servicios que dependen del personal agremiado.
San Lorenzo se quedó sin jueves de fútbol. Foto: Matías Pintos
Los cuatro partidos del Apertura que se postergan
La grilla del jueves incluía dos partidos en el primer turno: Defensa y Justicia vs Belgrano (17.15) y San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto, también a las 17.15. Ambos fueron alcanzados por la suspensión.
Más tarde estaban programados Independiente Rivadavia vs Independiente e Instituto vs Atlético Tucumán, ambos a las 19.30. La AFA inició gestiones para reacomodar la agenda, pero por ahora no hay fecha confirmada para la reprogramación.
Tal vez se suspenda el duelo por la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Foto: Reuters
La Recopa, en el centro de la incertidumbre
Además del torneo local, el jueves también tenía marcado el cruce internacional: Lanús vs Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana. En las últimas horas surgieron versiones de suspensión y postergación por la misma medida de fuerza, aunque el encuadre final depende de la decisión operativa y el anuncio formal del ámbito organizador.
En ese escenario, los clubes quedaron a la espera de definiciones para reorganizar logística, seguridad y accesos. Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en mover la jornada local sin alterar el resto del calendario.
Reprogramación: qué se sabe hasta ahora
Desde AFA se adelantó que ya comenzaron a trabajar en nuevas fechas para los encuentros suspendidos, con la dificultad extra de encastrarlos en un calendario apretado por competencia doméstica y compromisos internacionales.
Por ahora, lo único seguro es el parate del jueves: una jornada que iba a tener continuidad de torneo y una cita de alto perfil, y que finalmente quedará a merced de la reprogramación oficial.