Sin fútbol por el paro: se suspendieron los partidos del jueves y postergarían la Recopa

La adhesión de UTEDYC obliga a reprogramar cuatro encuentros de la sexta fecha del Torneo Apertura. Además, el duelo de ida entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana quedó en pausa a la espera de una nueva fecha operativa.

El Rojo no podrá enfrentarse a la Lepra mendocinaEl Rojo no podrá enfrentarse a la Lepra mendocina
El paro general convocado por la CGT impactará de lleno en el fútbol argentino. Con la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), los partidos previstos para este jueves quedaron suspendidos y la AFA ya trabaja en su reprogramación.

La medida afecta cuatro encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura, que no podrán disputarse sin el normal funcionamiento del operativo de estadio, accesos y servicios que dependen del personal agremiado.

Unión-San Lorenzo | Torneo Apertura Fecha 5 | Estadio 15 de Abril. Foto: Matías PintosSan Lorenzo se quedó sin jueves de fútbol. Foto: Matías Pintos

Los cuatro partidos del Apertura que se postergan

La grilla del jueves incluía dos partidos en el primer turno: Defensa y Justicia vs Belgrano (17.15) y San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto, también a las 17.15. Ambos fueron alcanzados por la suspensión.

Más tarde estaban programados Independiente Rivadavia vs Independiente e Instituto vs Atlético Tucumán, ambos a las 19.30. La AFA inició gestiones para reacomodar la agenda, pero por ahora no hay fecha confirmada para la reprogramación.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 Lanus' Carlos Izquierdoz kisses the trophy after winning the Copa Sudamericana final REUTERS/Cesar Olmedo TPX IMAGES OF THE DAYTal vez se suspenda el duelo por la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Foto: Reuters

La Recopa, en el centro de la incertidumbre

Además del torneo local, el jueves también tenía marcado el cruce internacional: Lanús vs Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana. En las últimas horas surgieron versiones de suspensión y postergación por la misma medida de fuerza, aunque el encuadre final depende de la decisión operativa y el anuncio formal del ámbito organizador.

En ese escenario, los clubes quedaron a la espera de definiciones para reorganizar logística, seguridad y accesos. Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en mover la jornada local sin alterar el resto del calendario.

Reprogramación: qué se sabe hasta ahora

Desde AFA se adelantó que ya comenzaron a trabajar en nuevas fechas para los encuentros suspendidos, con la dificultad extra de encastrarlos en un calendario apretado por competencia doméstica y compromisos internacionales.

Por ahora, lo único seguro es el parate del jueves: una jornada que iba a tener continuidad de torneo y una cita de alto perfil, y que finalmente quedará a merced de la reprogramación oficial.

