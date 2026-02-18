Medida de fuerza nacional

Sin fútbol por el paro: se suspendieron los partidos del jueves y postergarían la Recopa

La adhesión de UTEDYC obliga a reprogramar cuatro encuentros de la sexta fecha del Torneo Apertura. Además, el duelo de ida entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana quedó en pausa a la espera de una nueva fecha operativa.