Unión prepara una semana de acción: tres partidos en siete días y dos viajes

Unión retomó los entrenamientos sin novedades en cuanto a lesionados, a excepción de Valentín Fascendini, quien presenta un desgarro de grado 2 y se quedará afuera no solamente del partido que viene ante Aldosivi, sino también de los siguientes ante Sarmiento, en Junín y frente a Instituto, en Córdoba.
A propósito, estos nueve días de descanso y trabajo que tendrá el plantel entre los dos partidos consecutivos de local (San Lorenzo y Aldosivi), contrastan con la seguidilla que se viene. Unión recibirá el domingo a las 21 al Tiburón marplatense, pero luego jugará el jueves siguiente en Junín y el domingo en Córdoba. Es decir, tres partidos en una semana más dos viajes. Extenuante.
Además, luego de la disputa de esos dos encuentros se llegará, justamente, a la mitad de la ronda clasificatoria, en un torneo de 16 fechas en las que se juega para salir entre los primeros ocho y jugar la fase de play off en busca del campeonato.
En este aspecto, salir primero o salir octavo solamente cuenta a los efectos de la localía hasta la final, aunque poca importancia adquirió en el año pasado. Platense fue campeón del Apertura siendo séptimo en su zona y Estudiantes lo consiguió en el Clausura habiendo sido octavo en la suya. En este caso, el de Estudiantes, dependiendo en la última fecha de varios resultados, entre ellos el de Unión ante Belgrano, en Córdoba, que terminó igualado sin goles y con un gol anulado a Diego Díaz. Si Belgrano ganaba ese partido, clasificaba y desplazaba a Estudiantes de los play off.
En el caso de Unión, fue segundo de Boca en su zona y eso le permitía disputar como local todos los partidos hasta la final. Sin embargo, en la primera fase de los play off (octavos de final), cayó derrotado en el 15 de Abril ante Gimnasia, que luego llegó a semifinales contra Estudiantes.
Volviendo a lo que dejó el partido del viernes, más allá de una catarata de goles errados y situaciones dudosas, como por ejemplo el claro penal que le cometieron a Tarragona y que el juez invalidó por supuesta posición adelantada (muy finita la jugada y discutible desde lo técnico), a Madelón le quedó el sabor dulce de la actuación del equipo.
“Ví el partido que quería ver”, dijo el técnico Madelón. Unión jugó un partido aceptable, marcando clara superioridad sobre San Lorenzo y mereció largamente la victoria. ¿Se puede decir que jugó bien o muy bien?, entiendo que le faltó un aspecto esencial en el juego, como es la eficacia. Para jugar bien, hay que tener eficacia, tanto defensiva como ofensiva. Y en el caso de Unión, agravado el detalle porque la generación de situaciones claras de gol fue muy grande y todas se terminaron desperdiciando, un poco por la gran actuación de Gill (el arquero azulgrana) como también por las fallas en la definición.
Fragapane, ¿si o no?
La vuelta de Mateo Del Blanco a su posición de marcador lateral izquierdo le dio un plus al juvenil rojiblanco y así lo admitió Madelón. ¿Había jugado mal Bruno Pittón?, de ninguna manera. Ocurre que Del Blanco no pudo sostener, como volante, todo lo bueno que venía haciendo como lateral, arrancando desde más atrás. ¿Es una posición que desconoce?, tampoco, porque su carrera hasta llegar al plantel superior, la hizo jugando más de volante o extremo que de defensor. Sin embargo, se acostumbró a esta posición y a esta función. Volvió a su puesto tradicional en Primera y fue la figura de Unión y del partido.
La duda está en el medio. Fragapane arrancó bien, jugó primeros 20 minutos buenos y luego se fue desinflando y desapareciendo del partido. En su reemplazo entró Braian Cuello, que puede jugar tranquilamente en esa posición por más que su perfil preferido es el diestro. Se supone que Fragapane continuaría en el equipo titular y que solo podría dudar – Madelón – si es que observa que Cuello le “pide titularidad” con buenos entrenamientos.
Cristian Tarragona y esa entrega sin renunciamientos en cada partido. Foto: Matías Pintos
Todo lo demás está hoy fuera de discusión. Mansilla es el arquero titular, en tanto que Vargas (debiera mejorar un poco más y tener mayor gravitación ofensiva), Maizon Rodríguez, Ludueña (siempre cumple) y Del Blanco constituyen una defensa confiable, que sabe mantener el cero en los partidos de local.
En el medio, Palacios fue uno de los mejores (luego de Del Blanco) ante San Lorenzo, Profini-Mauro Pittón integran una dupla de volantes centrales que se entiende y se complementa, mientras que la duda surge por el sector izquierdo. Arriba, Tarragona-Estigarribia es la dupla titular para Madelón, al menos en este momento.
Unión deberá sumar de a tres con Aldosivi y luego cosechar los primeros puntos de visitante en los partidos que vendrán ante Sarmiento e Instituto. De local logró los 5 puntos que hasta ahora tiene en el torneo, producto de los dos empates (Platense y San Lorenzo), más la holgada victoria ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. No es poco, pero tampoco sirve para calificarla de buena, a esa cosecha. Y de visitante, donde Unión logró un amplio protagonismo con Madelón en el torneo pasado, hasta ahora son dos derrotas (Lanús y Central Córdoba), con una nula productividad que deberá revertirse.