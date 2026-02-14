El pecado de no saber ganarlo

Madelón, Unión y esa máquina de errar goles que le “baja el precio” a la buena actuación

Solo por la ineficacia para meterla en el arco rival, Unión se terminó conformando con haber sido muy superior a San Lorenzo. Generación de jugadas de gol, hubo de sobra. ¿Goles?, ninguno.