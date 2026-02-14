Madelón, Unión y esa máquina de errar goles que le “baja el precio” a la buena actuación

Cuando la calma y la frialdad permita analizar mejor la situación, todo Unión se lamentará por los dos puntos perdidos el viernes. Hizo casi todo bien, jugó mejor que San Lorenzo, lo superó en todos los aspectos del juego y le faltó lo esencial y vital para ganar: meter un gol. Esa ineficacia se convirtió en el peor de los pecados y la penitencia fue haber empatado un partido que Unión mereció y debió ganar.
A Madelón lo conformó el rendimiento del equipo. Eso está bien si se evalúa la superioridad que supo ejercer sobre el rival y la generación muy clara – en cantidad y calidad – de situaciones de gol. Pero no puede conformarlo el resultado, por más que (y es cierto), si entraba una, podían entrar una o dos más y ganar con una holgura que se notó en el trámite del partido.
Madelón decidió devolverle el puesto de lateral por izquierda a Del Blanco. Y el pibe (que no tiene techo), jugó un enorme partido y estuvo muy cerca del gol con ese zurdazo cuando iban 10 minutos que se estrelló en el poste izquierdo del paraguayo Gill (lo único de jerarquía verdadera que mostró este superado San Lorenzo). En su lugar le devolvió la confianza a Fragapane, que se fue entre murmullos y algunos silbidos mezclándose con tibios aplausos, pero que arrancó bien el partido y después entró en algunas imprecisiones que no supo corregir.
Madelón habló y explicó:
* La posición de Del Blanco: “Fue una decisión táctica. Es el lugar de Del Blanco, el de defensor, y le dí la confianza a Fragapane para que hiciera el gasto del partido. La verdad es que ví el partido que quería ver. Fuimos serios, atacamos, arriesgamos siempre y la única jugada de gol que tuvieron ellos, fue un error nuestro. Este es el camino. Jugamos un partidazo”.
* ¿La oferta de Botafogo por Maizon Rodríguez?: “No tenía esa información, pero si es cierta no me sorprende porque está en un gran nivel”.
* Su análisis del partido: “Fuimos serios, atacamos mucho y jugamos muy bien. Nos faltó en los últimos metros, es cierto. Bruno Pittón estuvo bien en los partidos que jugó, pero a Del Blanco le tapábamos un ojo, dicho en el buen sentido, por eso decidí que vuelva a su lugar. El balance es muy bueno, mantuvimos el cero en nuestro arco otra vez de local y eso es bueno. Me gustó el partido que jugamos. Es un empate, es cierto, pero con un rendimiento muy bueno”.
Marcelo Estigarribia tuvo dos chances muy claras. Esta es la primera, la del primer tiempo, que desperdició desde adentro del área chica.
* La actuación de los delanteros: “Estigarribia y Tarragona hicieron un desgaste muy grande, luego entró Diego Díaz e hizo lo que él habitualmente hace, se generó sus propios espacios, estuvo bien también. Yo confío mucho en él, sé que la gente me pide a los 10 o 15 minutos que lo ponga y yo les digo que vamos bien, que tenemos que seguir creciendo y que también tenemos otros delanteros que son importantes”.
* La entrada de Braian Cuello: “Es un chico que lo conozco desde que estuvo en Almagro. Es un diestro que juega invertido en el costado izquierdo y juega bien. Está con falta de ritmo, igual que Menossi, que hoy podría habernos dado una buena mano”.
* ¿Este es el camino a seguir?: “Sin dudas, nosotros somos un equipo que pretende siempre avasallar a los rivales. A veces sale y otras veces no. Ahora jugaremos contra Aldosivi y va a ser duro. Perdieron muy justito con Tigre, que tiene dos petardos arriba y es un equipo muy intenso como nosotros. Todos me dicen que hay que ganar y yo soy el primero en saberlo y quererlo. Siempre se juega para ganar. No conozco alguien que salga a la cancha sin querer ganar el partido”.
Otra de las situaciones de Unión: buena pelota metida entre líneas por Tarragona y esta definición de zurda de Mauro Pittón que terminó salvando Gill, la figura de San Lorenzo.
* ¿Para qué está Unión?: “Estamos para crecer y mejorar. Cuando terminó el torneo pasado, parecía que se iban a ir todos los del fondo. Y no se fue nadie. No somos un desastre. River invirtió para salir campeón y le metieron cuatro goles de local y perdió el segundo partido consecutivo. El fútbol argentino está recontra mil parejo. Si alguien cree que a Aldosivi lo vamos a aplastar, está cometiendo un error”.
* ¿Cómo se maneja el exitismo y la exigencia de la gente?: “Yo sé que a los jugadores no les puedo decir que sigan así, errando goles, porque si errás goles no podés ganar. Sé que hay un grado de intolerancia con algunos jugadores, como por ejemplo ocurre con Fragapane. Si hablás con Del Blanco o con los otros volantes, te van a decir que el trabajo que hace Fragapane es fenomenal. Esto es como pasa en el automovilismo, a veces es necesario entrar a boxes, cambiar alguna cubierta y salir con más fuerza. Hay mucho de redes sociales también que empuja a la gente a que tenga represalias contra tal o cual jugador. Yo estoy seguro que mañana el hincha se va a levantar y va a reconocer lo bien que jugó el equipo”.
* El futuro: “Seguir entrenando y hacer goles. Me acuerdo que, dirigiendo a Unión, jugamos contra Aldosivi o contra Defensa y Justicia, hace algunos años, que pateamos una vez al arco, hicimos el gol, ganamos, pero el equipo no estaba bien, no estaba sólido. Yo veo lo contrario con este plantel, hay buena sinergia, buen grupo humano y hoy hicimos todo para ganar. Y para ganar bien. Yo estoy seguro que si entraba una, seguramente se nos habría abierto el camino para convertir algún gol más, como pasó con Gimnasia y Esgrima de Mendoza”.