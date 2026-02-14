#HOY:

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión con San Lorenzo

El Tate y El Cuervo se enfrentaron en el Estadio 15 de Abril. El resultado fue 0-0 en Santa Fe.

Unión-San Lorenzo | Torneo Apertura Fecha 5 | Estadio 15 de Abril.
Unión empató 0 a 0 contra San Lorenzo en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de perder 1-0 en el Madre de Ciudades, contra Central Córdoba.

El partido se jugó desde las 22.15hs en el Estadio 15 de Abril.

Así quedaron las posiciones

Unión
Liga Profesional de Fútbol de AFA
San Lorenzo de Almagro

