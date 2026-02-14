Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión con San Lorenzo

Unión empató 0 a 0 contra San Lorenzo en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026.
El Tate y El Cuervo se enfrentaron en el Estadio 15 de Abril. El resultado fue 0-0 en Santa Fe.
Unión empató 0 a 0 contra San Lorenzo en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de perder 1-0 en el Madre de Ciudades, contra Central Córdoba.
El partido se jugó desde las 22.15hs en el Estadio 15 de Abril.