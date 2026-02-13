Unión recibe a San Lorenzo: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión busca tranquilidad en Santa Fe, donde recibirá a San Lorenzo, por la Fecha 5 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate viene de perder 1-0 contra Central Córdoba en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Madelón dirige a Unión como nadie puede. Foto: Manuel Fabatía.
Cómo y cuándo ver el partido
El duelo se disputa este viernes 13 de febrero de 2026 en el Estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 22.15 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Ariel Penel estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
Ariel Penel, árbitro AFA. Crédito: Matías Nápoli.
Penel estará acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Ivan Núñez; Jose Díaz como 4º árbitro; Hernan Mastrángelo en el VAR y Mariana De Almeida en el AVAR.
Probables formaciones
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.
Tabla de posiciones