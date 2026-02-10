Madelón planifica la recuperación ante San Lorenzo con, al menos, dos cambios

Ya pasó Central Córdoba, se analizó a fondo el partido, se tomó nota de lo que se hizo mal y urgentemente hay que hacer borrón y cuenta nueva, dar vuelta la página y pensar en un partido durísimo como será el del viernes a las 22.15 en el 15 de Abril ante un San Lorenzo que llega herido luego de haber perdido el clásico con Huracán.
Unión necesita recuperarse, pero también debe alcanzar una regularidad que hoy le falta. El equipo pisó los dos extremos en apenas cuatro días. Jugó muy bien, ganó, goleó y gustó ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Pero enseguida, en Santiago del Estero (y en un escenario en el que perdió cada vez que jugó, como es el Madre de Ciudades), se fue al otro límite y produjo la actuación más floja en lo que va del campeonato.
Las posibles modificaciones
El desgarro de Fascendini (podría perderse hasta cuatro partidos) ya obliga a una modificación: el regreso de un jugador cumplidor como Juan Pablo Ludueña para integrar la defensa. Después, la idea del técnico es tocar algo más del equipo. ¿Qué sería?, una chance es que Del Blanco vuelva a la posición de lateral por izquierda, con lo que se abriría una puerta en la mitad de la cancha. ¿Será para Fragapane?, ¿Palavecino?, ¿Palacios por izquierda y Misael Aguirre adentro? Son apenas algunas de las alternativas que se empezarán a vislumbrar en los entrenamientos que quedan.
Más allá de esto, hay al menos nueve jugadores que tienen el puesto asegurado para el viernes. Mansilla, Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña, Mauro Pittón, Profini, Del Blanco, Estigarribia y Tarragona van a estar en el equipo que recibirá a San Lorenzo. Y es muy posible que también haya que agregar a Palacios, que viene siendo un cambio seguro de Madelón en los segundos tiempos de todos los partidos.
Entre el partido con los mendocinos, que Unión ganó con holgura en el resultado y en el trámite, y el partido con Central Córdoba, apenas se dio una modificación: el regreso de Fascendini en lugar de Ludueña. Conclusión: los mismos que brillaron en la noche del 15 de Abril con los mendocinos, defeccionaron en el Madre de Ciudades con los santiagueños. Y apenas habían pasado 96 horas.
En este caso se trata de una jugada en ataque de Unión, pero el juego aéreo se ha convertido en un problema a resolver. Así llegó el gol de los santiagueños. En esta escena, rechaza Moyano (de buen partido).
Un grande al que no costó ganarle
A lo largo de la historia, desde 1967, Unión pudo vencer en 22 ocasiones a San Lorenzo, en tanto que perdió en 28. Tratándose de un grande, la estadística no deja de ser interesante y positiva para el club santafesino, cuyos choques con San Lorenzo se dieron todos en la máxima categoría (o en Copa Argentina), pues el año que San Lorenzo estuvo en la B (1982), Unión militaba en Primera División.
De todos modos, costó ganarle por primera vez. Se dio en 1975, luego de varios enfrentamientos, cuando jugaron en el 15 de Abril y Unión ganó 2 a 1, con goles de dos jugadores ya desaparecidos físicamente: Leopoldo Jacinto Luque y Oscar Víctor Trossero. El de San Lorenzo lo convirtió alguien que nació futbolísticamente en Unión, luego de haber llegado desde San Justo: Héctor Horacio Scotta, que ese año fue el goleador absoluto en Primera.
A Unión lo dirigía el Toto Lorenzo, que años antes había sacado bicampeón a San Lorenzo (Metropolitano y Nacional), convirtiéndolo en el primer club del fútbol argentino en ganar los dos torneos en disputa. El de San Lorenzo, era otro grande del fútbol argentino: Osvaldo Zubeldía, quien el año anterior lo había sacado campeón.
Unión alistó esa tarde a Gatti; Suñé, Rojas, Coll y Bottaniz; Espósito, Marchetti y Cocco; Mastrángelo, Luque y Trossero. En el segundo tiempo ingresaron Tojo por Trossero y Silguero por Suñé.
Mientras tanto, San Lorenzo lo hizo con Anhielo; Glaría, Piris, Olguín y Villar; Chazarreta, Telch y Pitarch; Héctor Scotta, Beltrán y Ortiz. Luego entraron Mendoza (ex Unión) por Pitarch y Pinasco por Beltrán. Dos titulares de San Lorenzo – Telch y Pitarch – llegaron luego a Unión, al igual que el arquero suplente: el “Mono” Irusta.
Leopoldo Luque con la camiseta de Unión y enfrentando a River. Fue el autor de uno de los goles del primer triunfo del Tate ante San Lorenzo.
El último triunfo de Unión contra San Lorenzo se dio en el 2024 y también fue en la cancha de Unión por el mismo marcador: 2 a 1. Abrió la cuenta Alexis Cuello para San Lorenzo, pero en el segundo tiempo lo dio vuelta Unión con los tantos de Franco Pardo y Gonzalo Morales en los minutos finales del partido.
A Unión lo dirigía el Kily González y formó con Campisi; Vera, Paz, Pardo, Corvalán y Del Blanco; Mauro Pittón, Mosqueira y Luna Diale; Orsini y Dómina. Luego entraron Vargas, Gamba, Rivero, Morales y Fascendini. Por San Lorenzo, dirigido por Leandro Romagnoli, jugaron Altamirano; Luján, Romaña, Herrera, Campi y Braida; Leguizamón, Irala, Remedi y Cuello; Tarragona. Después ingresaron Perruzi, Ferrerya, Barrios y Cerutti.
El último triunfo de San Lorenzo en Santa Fe fue en 2022. El resultado también fue 2 a 1, con dos goles de Gattoni para el equipo que en ese entonces dirigía Fernando Berón, descontando Leonel Bucca en el final del partido para los dirigidos por Gustavo Munúa.