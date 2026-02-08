Lo que dejó la derrota en Santiago…

Unión, en cuatro días, pasó de hacer bien todo a fallar en todo

Central Córdoba fue otro rival que los mendocinos, es cierto, pero Unión también fue otro equipo que el que había goleado en Santa Fe. Poco volumen de juego, ausencia de llegadas peligrosas y una falla en una pelota quieta lo llevaron a una derrota que lo obliga a rehacerse.