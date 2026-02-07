Autrocrítica

Leo Madelón: “Este no fue el Unión que quiero ver”

El entrenador habló luego del partido y coincidió con los jugadores en que era “un partido de 0 a 0”. Ninguno habló de la parte física, del hecho de haber jugado tan seguido y de haber tenido 48 horas menos de descanso que los santiagueños.