Torneo Apertura

Unión visita a Central Córdoba: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón viene de su "mejor partido", según el mismo técnico y se encuentra 8vo en la tabla. Este viernes se enfrentará El Ferroviario desde las 21hs en el Estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero.