Unión visita a Central Córdoba: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión está en Santiago del Estero para enfrentarse a Central Córdoba, por la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate viene de ganar ¡4-0! contra GyE(M) en el 15 de Abril de Santa Fe.
El equipo de Leonardo Carol Madelón viene de su "mejor partido", según el mismo técnico y se encuentra 8vo en la tabla. Este viernes se enfrentará El Ferroviario desde las 21hs en el Estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero.
El duelo se disputa este viernes 6 de febrero de 2026 en el Estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 21 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Andrés Merlos estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
Merlos estará acompañado por los asistentes José Castelli y Mauro Ramos Errasti; César Ceballo como 4º árbitro; Álvaro Carranza en el VAR y Bruno Amiconi en el AVAR.