Unión visita a Central Córdoba: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón viene de su "mejor partido", según el mismo técnico y se encuentra 8vo en la tabla. Este viernes se enfrentará El Ferroviario desde las 21hs en el Estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero.

Estadio Madre de Ciudades de Santiago del EsteroEstadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero
Por: 

Unión está en Santiago del Estero para enfrentarse a Central Córdoba, por la Fecha 4 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate viene de ganar ¡4-0! contra GyE(M) en el 15 de Abril de Santa Fe.

El mes de Leo es agosto. Madelón, asumiendo el gran desafío de reconstruir a Unión después de un primer semestre para el olvido de la mano del "Kily" González. Ahora, entre el torneo local y la Copa Argentina, asoman cuatro partidos importantes en pocos días. Foto: Manuel Fabatía.Madelón dirige a Unión como nadie puede. Foto: Manuel Fabatía.

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se disputa este viernes 6 de febrero de 2026 en el Estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura desde las 21 horas.

La transmisión del encuentro dirigido por Andrés Merlos estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.

A la "T" nunca más. Luego de su polémico arbitraje en el triunfo de Boca sobre Talleres desde los 12 pasos por Copa Argentina, Andrés Merlos no fue "parado" y este sábado dirigirá Tigre-Gimnasia.Andrés Merlos, arbitro AFA

Merlos estará acompañado por los asistentes José Castelli y Mauro Ramos Errasti; César Ceballo como 4º árbitro; Álvaro Carranza en el VAR y Bruno Amiconi en el AVAR.

Probables formaciones

  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon.
  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Tabla de posiciones

