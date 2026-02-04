La formación alternativa de Unión le ganó a Guadalupe en el 15 de Abril

Tal y como había anunciado el propio Madelón en la conferencia de prensa post victoria sobre Gimnasia de Mendoza, en la noche del martes el estadio 15 de Abril fue escenario de un partido amistoso protagonizado por la formación alternativa de Unión y su par de Sportivo Guadalupe, elenco de Liga Santafesina que está participando de la Copa Federación.
Tras 60 minutos de fútbol divididos en dos bloques de 30, la victoria correspondió a la alineación rojiblanca por 2 tantos contra 1 y gracias a los goles convertidos por el volante santotomesino Misael Aguirre y por el delantero chaqueño Diego Armando Díaz.
Como suele suceder cada vez que los tiempos del calendario futbolístico se lo permite, Madelón aprovechó este cotejo para darle rodaje y ver de cerca a aquellos jugadores que vienen teniendo menos minutos en el primer equipo.
En este caso, hubo jugadores que habían ingresado como relevos en el choque con Gimnasia del lunes que volvieron a pisar el estadio rojiblanco frente a lo dirigidos por Adalberto Tobaldo, ya sea desde el inicio o entrando en el complemento.
Se pudo ver por primera vez en cancha a los últimos 2 refuerzos que sumó Unión en este mercado de pases: el volante Lucas Menossi y el delantero Brahian Cuello. El primero se ubicó en el círculo central acompañando a Emilio Giaccone, mientras que el ex Instituto compartió el ataque con el “Rayo” Tomás González.
Ambos se mostraron en buen ritmo y se posicionan como opciones concretas para que Madelón los lleve y les de minutos el viernes en Santiago del Estero.
El DT de Unión siguió de cerca el andar de su equipo alternativo. Foto: Manuel Fabatía.
Pasando en limpio, la formación inicial de Unión para este partido amistoso fue con Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Jesús Schalbetter, Mario Mosset; Franco Fragapane, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino; Brahian Cuello y Tomás González.
En el complemento se produjeron los ingresos de Misael Aguirre, Diego Díaz y Santiago Grella. El primer gol del partido lo anotó Leandro “Cocó” Ledesma para Guadalupe, mientras que Aguirre y el DAD lo dieron vuelta para el tatengue.
Con un gran esfuerzo de parte de la dirigencia y para responder al pedido de Madelón, el plantel rojiblanco viajará este jueves por la tarde con destino a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba el viernes desde las 21 en la apertura de la cuarta fecha del certamen de Primera División.
De esta manera, Unión tendrá la chance de entrenarse en Santa Fe y luego del almuerzo emprender el traslado, amplificando el tiempo y la comodidad de trabajo y reduciendo las horas de viaje en una semana muy cargada. Tras el choque con el ferroviario, el plantel regresará en micro teniendo en cuenta que el siguiente compromiso será el viernes 13, frente a San Lorenzo en el 15 de Abril.
Merlos impartirá justicia el viernes en Santiago. Foto: Manuel Fabatía
Andrés Merlos fue el árbitro designado para el partido en el Madre de Ciudades. El mendocino estará acompañado por José Castelli y Mauro Ramos Errasti como asistentes, mientras que César Ceballo se desempeñará como cuarto árbitro. En lo que respecta al VAR, el encargado será Álvaro Carranza, con Bruno Amiconi como AVAR.