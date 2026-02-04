Sumaron minutos Menossi y Cuello

La formación alternativa de Unión le ganó a Guadalupe en el 15 de Abril

Fue 2 a 1 con goles de Misael Aguirre y Diego Armando Díaz. Madelón le dio minutos a varios pibes y a los últimos 2 refuerzos. Este jueves se van en avión a Santiago del Estero.