Racing vendió a Juani Nardoni al Gremio de Brasil: ¿cuánto dinero le queda a Unión?
Este martes, y luego de que el tricolor mejorara la oferta inicial presentada a principios de semana, la dirigencia de la academia definió la transferencia del 80% del pase del mediocampista nacido en Nelson. El tatengue conservaba el 30% de la ficha y una plusvalía.
Tras 126 partidos en Racing, Nardoni se va a jugar a Brasil.
Con 23 años recién cumplidos y tras un par de temporadas en un buen nivel con la camiseta de Racing donde llegó a ser una de las grandes figuras del equipo de Gustavo Costas que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2024, el de Juan Ignacio Nardoni era un nombre recurrente en cada uno de los últimos mercados de pases.
En su momento de esplendor, y frente al interés manifiesto de varios equipos de Brasil y de Europa, la dirigencia de la academia que por entonces presidía Víctor Blanco le mejoró el contrato y le impuso una cláusula de salida de 22 millones de dólares.
En el último tiempo las lesiones y un bajón en su rendimiento hicieron que el valor de mercado de “Juani” se redujera pese a ser siempre un hombre clave en la estructura de Racing cuando estuvo a disposición.
En enero de 2023, Racing pagó casi 6 millones por Nardoni.
Esta semana y en una operación express, el club que ahora comanda Diego Milito llegó a un acuerdo con sus pares del Gremio de Porto Alegre para vender el 80% de la ficha del surgido en Unión por una cifra fija de 8 millones de dólares más otros 2 millones de dólares impuestos por objetivos que hasta el momento no trascendieron públicamente.
Lo que sí está confirmado es que ese dinero inicial no le quedará en su totalidad a la Academia, puesto que debe abonarle un 30% a Unión porque la entidad santafesina conserva ese porcentaje del pase.
Cabe recordar que cuando hay más de un club dueño de una ficha, siempre se reparten los porcentajes establecidos por más que un pase no sea transferido en el 100%. También es un hecho que el Tatengue no percibirá el 10% de una plusvalía establecida por arriba de los 8.000.000 de dólares, dado que la operación no se cerrará en una cifra mayor a esa.
La presión ejercida por la directiva del tricolor brasileño, más la mejora de la oferta que realizaron de lunes a martes hizo que Milito y compañía tomaran la decisión de darle salida a un futbolista que sigue teniendo proyección y que buscará darle un nuevo aire a su carrera deportiva.
Lo que debe cobrar Unión
De esta manera, y según lo estipulado en los contratos de transferencia de Unión a Racing, al equipo tatengue le ingresarán ahora un total de 2 millones 400 mil dólares como parte del 80% que la academia transfiere al elenco brasilero. A eso debe sumarse lo estipulado en FIFA por los derechos de formación del jugador, un beneficio que también debe recibir Santa Fe Fútbol Club.
Posteriormente, Unión seguirá cobrando el 30% correspondientes a los bonos que se fijan en esta operación. Asimismo, cuando Gremio venda a Nardoni en un futuro, el 20% del valor de ese pase deberá ir a Racing y de ese monto otro 30% seguirá con destino a Santa Fe.
Vale recordar que tiempo atrás y en el mejor momento de su estadía en Avellaneda, el club blanquiceleste intentó comprar el porcentaje de la ficha que le quedaba a Unión en un monto que rondaba el millón y medio de dólares.
En ese entonces el presidente Spahn y su directiva tomaron la decisión de rechazar esa propuesta y apostar a conseguir un rédito mayor por la transferencia del jugador, cuestión que hoy termina redituando en, al menos, una ganancia superior al millón de dólares.
Nardoni la rompió en la Copa Sudamericana que ganó Racing.
En tiempos complicados para la economía tatengue la transferencia de Nardoni asoma como un bálsamo para nutrir las arcas de la institución de la Avenida López y Planes.
"Juan Nardoni es un jugador que estamos observando. En Racing está Sebastián Saja, que es un amigo y que jugó aquí, por lo que se hace más sencillo todo", había reconocido Antonio Dutra Jr, integrante del concejo deliberante de Gremio, por la tarde de este martes.
Y recordó el paso del actual director deportivo de la Academia como arquero del club de Porto Alegre, en 2007, previo a su ciclo en el fútbol de Grecia. En diálogo con DSportsRadio, el directivo agregó: "Tenemos que equilibrar la parte técnica y la económica y creo que la negociación de Nardoni es algo que se puede dar, pero que por ahora no estamos tan cerca".
Por la tarde de este lunes había circulado la versión de que los brasileños realizaron una nueva oferta: el rumor señalaba que se habrían estirado a 7.000.000 de dólares, más 2.000.000 más por objetivos por el pase.
Sin embargo, este martes, desde Brasil, medios sostuvieron que la propuesta del club de Brasil había sido inferior, aunque no indicaron montos. De cualquier modo, por la tarde se estiraron a la última cifra mencionada, la del acuerdo.
Las razones de la venta
El sitio partidario “Racing de Alma” explica que desde lo contractual, el volante tenía vínculo con el club de Avellaneda hasta fin de 2028 y una cláusula de rescisión fijada en 22.000.000 de euros. Tras un nivel muy alto, incluso con chances de ser citado a la selección, Juani decayó.
Desde la segunda parte de 2025, su rendimiento viene siendo bajo, muy lejos de su mejor versión. Y en Racing sentían que era el momento de venderlo, siempre y cuando la oferta convenciera a todas las partes. Ahora, una vez que se cristalice su salida, la Academia irá por un volante interno en este mercado de pases.
El mediocampista de 23 años disputó 126 partidos en la Academia, metió cinco goles y colocó siete asistencias. Cuando Fernando Gago era el técnico de Racing, el futbolista llegó a la Acadé en 2023 a cambio de 6.000.000 de dólares para el Tatengue y se adjudicó tres títulos: Supercopa Internacional de 2022, Copa Sudamericana 2024 y Recopa de 2025.
Previamente, y tras haber completado su etapa formativa en Unión, el nacido en Nelson debutó como profesional con la camiseta del tate el 31 de agosto de 2019 en una victoria sobre San Lorenzo con Leonardo Madelón como entrenador.
Tras sumar un total de 79 partidos y convertir un gol con la camiseta rojiblanca, Nardoni fue transferido a la academia en enero de 2023 por una cifra global que rondaba los 6 millones de dólares por el 70% de su pase.