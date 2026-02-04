8 millones de dólares fijos + 2 millones en bonos

Racing vendió a Juani Nardoni al Gremio de Brasil: ¿cuánto dinero le queda a Unión?

Este martes, y luego de que el tricolor mejorara la oferta inicial presentada a principios de semana, la dirigencia de la academia definió la transferencia del 80% del pase del mediocampista nacido en Nelson. El tatengue conservaba el 30% de la ficha y una plusvalía.