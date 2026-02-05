Unión quiere aprovechar el envión de la goleada y Madelón mete un cambio

Con el envión de la gran victoria – con goleada – ante Gimnasia de Mendoza, Unión llega a la calurosa Santiago del Estero (con pronóstico de lluvia) para afirmarse con otro buen resultado en un inicio del Apertura de la Liga Profesional que no había sido provechoso en resultados en los dos primeros partidos.
En principio, habrá un solo cambio: el ingreso de Valentín Fascendini en reemplazo de Juan Pablo Ludueña. El defensor rojiblanco que venía siendo titular (Fascendini) fue expulsado ante Lanús, lo sancionaron por una sola fecha, la cumplió y recupera su lugar en el once de Madelón. Ludueña cumplió, fue uno de los mejores en el partido con los mendocinos, pero Leo le devuelve el lugar al defensor que viene rindiendo bien desde el año pasado.
Luego, no hay mucho para pensar después del buen partido con Gimnasia. Madelón ratifica la confianza para Marcelo Estigarribia, que tuvo un buen partido y convirtió un gol de penal. El “Chelo” va a acompañar a Tarragona y también se mantiene la estructura del mediocampo, con un cambio que le dio resultado a Madelón: el paso de Del Blanco al medio y la aparición del ya totalmente recuperado Bruno Pittón a marcar el lateral izquierdo.
Con esto, el equipo que jugará en el Madre de Ciudades santiagueño, será con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Bruno Pittón; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Del Blanco; Tarragona y Estigarribia.
Del Blanco y Tarragona son dos piezas clave en el funcionamiento del equipo de Madelón. Foto: Manuel Fabatía
Unión tiene 4 puntos y enfrentará a un equipo que no empezó bien y que solo cosechó un punto sobre los nueve que disputó. Para Lucas Pusineri, el entrenador de Central Córdoba, este partido se tiene que convertir en un punto de inflexión ya que Central Córdoba se había acostumbrado a codearse con el éxito en los últimos tiempos: salió campeón, tuvo un muy buen desempeño en la Copa Libertadores y también fue protagonista en el torneo local, con un paso exitoso de Omar De Felippe en la conducción técnica.
Un rival que no empezó bien el torneo
El DT ya probó algunas variantes en el ataque como para tratar de revertir la situación, pero la historia siempre es la misma: cero goles.
Ahora se viene el "Tatengue" por la cuarta fecha y es posible que el entrenador le de toda la confianza al delantero Michael Santos, que el pasado fin de semana debutó en el "Ferroviario" ingresando en el segundo tiempo en la polémica derrota ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
La presencia en el banco de suplentes de Santos tuvo lógica ya que no tuvo tiempo ni siquiera de conocer a sus nuevos compañeros cuando en la semana se sumó al plantel como flamante refuerzo. La realidad es distinta ahora ya que el ex Vélez Sársfield tuvo la posibilidad de sumar trabajo con el equipo del barrio Oeste por lo que no se descarta que ante Unión vaya desde el comienzo para tratar de aportar su cuota goleadora y quebrar esa racha que incomoda y enciende la alarma, sobre todo en el deseo de los hinchas de gritar un gol.
Ante San Lorenzo, el equipo se mostró un poco más aplomado en su funcionamiento y en parte dejó conforme al entrenador Pusineri, salvo el detalle de la falta de efectividad para concretar las chances de gol.
Pensando en el "Tatengue", además de existir la oportunidad para Santos, también es probable que Diego Barrera pueda regresar a la titularidad para abrir la cancha y aprovechar un poco la velocidad con la idea de romper líneas en la defensa del conjunto de Leonardo Madelón.
El sector dónde no habría variantes sería en el aspecto defensivo donde se mantendría con los cuatro en el fondo, es decir con Santiago Moyano por el lateral derecho, Alejandro Maciel y Facundo Mansilla cuidando el área y con Agustín Quiroga por la banda izquierda.
En el mediocampo, podría haber dos variantes: los regresos de Lucas González y Marco Iacobellis en reemplazo de Fernando Martínez y Fernando Juárez. Para el ataque, con la entrada de Santos y Barrera los que podrían salir serían Lucas Varaldo y Ezequiel Naya, respectivamente.
Y después, dos seguidos de local
Además, para Unión también es buena la oportunidad para aprovechar el envión del muy buen partido y la goleada ante Gimnasia de Mendoza, resultado que puso en jaque la continuidad de Ariel Broggi como DT del Lobo.
La semana, más allá del amistoso con Sportivo Guadalupe, fue de cargas de trabajo muy reducidas para llegar en buenas condiciones al partido de este viernes por la noche en Santiago del Estero, que tendrá como árbitro a Andrés Merlos.
Luego de este partido, Unión tendrá una semana antes de volver a jugar: será el viernes de la semana que viene, a las 22.15, cuando reciba en el 15 de Abril a San Lorenzo de Almagro, en el primero de los dos encuentros consecutivos de local que tendrá el Tate, pues de inmediato será el turno de recibir a Aldosivi de Mar del Plata.
Con más razón, este partido con Central Córdoba es importante y si Unión consigue un buen resultado, se le abrirá la posibilidad de alcanzar ese protagonismo que se busca en un torneo que es corto y en el que una buena racha puede ser el espaldarazo para asegurarse un lugar entre los ocho que van a jugar por el título de campeón.